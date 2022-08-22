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Официальный курс доллара на вторник превысил курс евро
Официальный курс доллара на вторник превысил курс евро - РИА Новости, 22.08.2022
Официальный курс доллара на вторник превысил курс евро
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 60,98 копейки - до 59,7419 рубля, курс евро - на 14,1 копейки, до 59,5344 рубля, РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:29
2022-08-22T16:29
2022-08-22T16:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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московская биржа
курс рубля
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 60,98 копейки - до 59,7419 рубля, курс евро - на 14,1 копейки, до 59,5344 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара
Официальный курс доллара на вторник превысил курс евро
Официальный курс доллара на вторник составил 59,74 рубля, евро — 59,53 рубля