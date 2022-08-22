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Курс доллара превысил курс евро - РИА Новости, 22.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220822/kurs-1811211107.html
Курс доллара превысил курс евро
Курс доллара превысил курс евро - РИА Новости, 22.08.2022
Курс доллара превысил курс евро
Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:08
2022-08-22T10:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал дороже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск рос на 42 копейки, до 59,52 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 59,49 рубля.Отечественная валюта также теряет к юаню и снижается на 9,4 копейки, до 8,704 рубля.
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экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
10:08 22.08.2022 (обновлено: 10:27 22.08.2022)
 
Курс доллара превысил курс евро

Курс доллара на торгах на Мосбирже превысил курс евро

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал дороже, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск рос на 42 копейки, до 59,52 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 59,49 рубля.
Отечественная валюта также теряет к юаню и снижается на 9,4 копейки, до 8,704 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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