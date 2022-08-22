https://ria.ru/20220822/kurs-1811211107.html

Курс доллара превысил курс евро

Курс доллара превысил курс евро - РИА Новости, 22.08.2022

Курс доллара превысил курс евро

Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:08

2022-08-22T10:08

2022-08-22T10:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал дороже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск рос на 42 копейки, до 59,52 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 59,49 рубля.Отечественная валюта также теряет к юаню и снижается на 9,4 копейки, до 8,704 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа