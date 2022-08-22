https://ria.ru/20220822/kulikovo_pole-1810830630.html

Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений

Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений - РИА Новости, 22.08.2022

Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений

Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:00

2022-08-22T09:00

2022-08-22T09:00

наука

куликово поле (заповедник)

что не найдешь в учебнике

россия

российская академия наук

социальный навигатор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810827144_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_bc486f4dd6b2f3b5acf5f3fa0170f81a.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно восстановить картину местности многовековой давности и узнать, где происходило сражение – на открытом пространстве или в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".В 1980-х годах XX века для реконструкции Куликовской битвы ученые разработали комплекс методов, чтобы восстановить исторический ландшафт, в котором разворачивалось сражение. В этом году для воссоздания событий Судбищенской битвы его усовершенствовали. К новому комплексу добавили антракологический анализ. По словам специалистов, это поможет поймать границы леса и степи, чтобы создать карту реконструкции Судбищенского сражения и сопоставить с ней события XVI века.По словам ученых, исследование осложняет тот факт, что почвы на протяжении веков после Судбищенского сражения менялись под воздействием антропогенного фактора – многовековой распашки.Изучая частицы угольной пыли от сгоревших в прошлых веках лесов, исследователи смогут не только диагностировать присутствие леса в ту или иную эпоху, но и определить его возраст и даже видовой состав произраставших в нем деревьев."На данном этапе анализ почвы на месте сражений показал очень сложное сочетание и элементов чернозема, и серых лесных почв. В ходе исследований мы выяснили, что начало второго дня битвы происходило где-то на границе леса и степи. Вероятно, одно из ведущих и крупных столкновений было в лесу, что обескуражило и почвоведов, и археологов. Но для того, чтобы дать утвердительный ответ, нужны дальнейшие исследования", – отметила Ольга Бурова.Для антракологического анализа ученые берут образцы почвы примерно в два килограмма и промывают их. На мягком сито оседают мелкие образцы древесных углей, споры, пыльца и фитолиты, которые в дальнейшем рассматривают под микроскопом."Антракология активно развивается в последние годы. Поймать леса в лесостепи с помощью микроскопических скоплений углей – мне кажется, мы присутствуем при рождении нового подхода к воссозданию исторических событий. Каждый из аналитических методов, которые мы используем в реконструкции, известен, но в комплексе они были использованы на Куликовом поле, а теперь – на месте Судбищенской битвы", – прокомментировал доктор географических наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук и Института природного наследия Министерства культуры России Александр Александровский.

https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, россия, российская академия наук, социальный навигатор, общество