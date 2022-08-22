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Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений - РИА Новости, 22.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220822/kulikovo_pole-1810830630.html
Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений - РИА Новости, 22.08.2022
Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:00
2022-08-22T09:00
наука
куликово поле (заповедник)
что не найдешь в учебнике
россия
российская академия наук
социальный навигатор
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно восстановить картину местности многовековой давности и узнать, где происходило сражение – на открытом пространстве или в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".В 1980-х годах XX века для реконструкции Куликовской битвы ученые разработали комплекс методов, чтобы восстановить исторический ландшафт, в котором разворачивалось сражение. В этом году для воссоздания событий Судбищенской битвы его усовершенствовали. К новому комплексу добавили антракологический анализ. По словам специалистов, это поможет поймать границы леса и степи, чтобы создать карту реконструкции Судбищенского сражения и сопоставить с ней события XVI века.По словам ученых, исследование осложняет тот факт, что почвы на протяжении веков после Судбищенского сражения менялись под воздействием антропогенного фактора – многовековой распашки.Изучая частицы угольной пыли от сгоревших в прошлых веках лесов, исследователи смогут не только диагностировать присутствие леса в ту или иную эпоху, но и определить его возраст и даже видовой состав произраставших в нем деревьев."На данном этапе анализ почвы на месте сражений показал очень сложное сочетание и элементов чернозема, и серых лесных почв. В ходе исследований мы выяснили, что начало второго дня битвы происходило где-то на границе леса и степи. Вероятно, одно из ведущих и крупных столкновений было в лесу, что обескуражило и почвоведов, и археологов. Но для того, чтобы дать утвердительный ответ, нужны дальнейшие исследования", – отметила Ольга Бурова.Для антракологического анализа ученые берут образцы почвы примерно в два килограмма и промывают их. На мягком сито оседают мелкие образцы древесных углей, споры, пыльца и фитолиты, которые в дальнейшем рассматривают под микроскопом."Антракология активно развивается в последние годы. Поймать леса в лесостепи с помощью микроскопических скоплений углей – мне кажется, мы присутствуем при рождении нового подхода к воссозданию исторических событий. Каждый из аналитических методов, которые мы используем в реконструкции, известен, но в комплексе они были использованы на Куликовом поле, а теперь – на месте Судбищенской битвы", – прокомментировал доктор географических наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук и Института природного наследия Министерства культуры России Александр Александровский.
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куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, россия, российская академия наук, социальный навигатор, общество
Наука, Куликово поле (заповедник), Что не найдешь в учебнике, Россия, Российская академия наук, Социальный навигатор, Общество
09:00 22.08.2022
 

Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений

© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно восстановить картину местности многовековой давности и узнать, где происходило сражение – на открытом пространстве или в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
В 1980-х годах XX века для реконструкции Куликовской битвы ученые разработали комплекс методов, чтобы восстановить исторический ландшафт, в котором разворачивалось сражение. В этом году для воссоздания событий Судбищенской битвы его усовершенствовали. К новому комплексу добавили антракологический анализ. По словам специалистов, это поможет поймать границы леса и степи, чтобы создать карту реконструкции Судбищенского сражения и сопоставить с ней события XVI века.
По словам ученых, исследование осложняет тот факт, что почвы на протяжении веков после Судбищенского сражения менялись под воздействием антропогенного фактора – многовековой распашки.

"Сейчас в нашем распоряжении серия карт: план генерального межевания, созданный в XVIII веке. Они имеют достаточно много погрешностей и ошибок, ведь многие данные наносились на карту с чьих-то слов. К примененным на Куликовом поле палеогеографическим методам добавился антракологический – это изучение микроуглей, содержащихся в серых лесных почвах в лесостепи", – рассказала заведующая отделом природы Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.

Изучая частицы угольной пыли от сгоревших в прошлых веках лесов, исследователи смогут не только диагностировать присутствие леса в ту или иную эпоху, но и определить его возраст и даже видовой состав произраставших в нем деревьев.
"На данном этапе анализ почвы на месте сражений показал очень сложное сочетание и элементов чернозема, и серых лесных почв. В ходе исследований мы выяснили, что начало второго дня битвы происходило где-то на границе леса и степи. Вероятно, одно из ведущих и крупных столкновений было в лесу, что обескуражило и почвоведов, и археологов. Но для того, чтобы дать утвердительный ответ, нужны дальнейшие исследования", – отметила Ольга Бурова.
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
1 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
2 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
3 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов

Артефакты

Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
4 из 5

Артефакты

© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов

Артефакты

Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
5 из 5

Артефакты

© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
1 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
2 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
3 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
4 из 5

Артефакты

© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
5 из 5

Артефакты

© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
Для антракологического анализа ученые берут образцы почвы примерно в два килограмма и промывают их. На мягком сито оседают мелкие образцы древесных углей, споры, пыльца и фитолиты, которые в дальнейшем рассматривают под микроскопом.
"Антракология активно развивается в последние годы. Поймать леса в лесостепи с помощью микроскопических скоплений углей – мне кажется, мы присутствуем при рождении нового подхода к воссозданию исторических событий. Каждый из аналитических методов, которые мы используем в реконструкции, известен, но в комплексе они были использованы на Куликовом поле, а теперь – на месте Судбищенской битвы", – прокомментировал доктор географических наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук и Института природного наследия Министерства культуры России Александр Александровский.
Нательный крест - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 09:00Наука
Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы
 
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