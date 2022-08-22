Ученые апробировали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ученые разработали новый комплекс методов для реконструкции Судбищенской битвы. По словам специалистов, с помощью дополнительного анализа микроуглей можно восстановить картину местности многовековой давности и узнать, где происходило сражение – на открытом пространстве или в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
В 1980-х годах XX века для реконструкции Куликовской битвы ученые разработали комплекс методов, чтобы восстановить исторический ландшафт, в котором разворачивалось сражение. В этом году для воссоздания событий Судбищенской битвы его усовершенствовали. К новому комплексу добавили антракологический анализ. По словам специалистов, это поможет поймать границы леса и степи, чтобы создать карту реконструкции Судбищенского сражения и сопоставить с ней события XVI века.
По словам ученых, исследование осложняет тот факт, что почвы на протяжении веков после Судбищенского сражения менялись под воздействием антропогенного фактора – многовековой распашки.
"Сейчас в нашем распоряжении серия карт: план генерального межевания, созданный в XVIII веке. Они имеют достаточно много погрешностей и ошибок, ведь многие данные наносились на карту с чьих-то слов. К примененным на Куликовом поле палеогеографическим методам добавился антракологический – это изучение микроуглей, содержащихся в серых лесных почвах в лесостепи", – рассказала заведующая отделом природы Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.
Изучая частицы угольной пыли от сгоревших в прошлых веках лесов, исследователи смогут не только диагностировать присутствие леса в ту или иную эпоху, но и определить его возраст и даже видовой состав произраставших в нем деревьев.
"На данном этапе анализ почвы на месте сражений показал очень сложное сочетание и элементов чернозема, и серых лесных почв. В ходе исследований мы выяснили, что начало второго дня битвы происходило где-то на границе леса и степи. Вероятно, одно из ведущих и крупных столкновений было в лесу, что обескуражило и почвоведов, и археологов. Но для того, чтобы дать утвердительный ответ, нужны дальнейшие исследования", – отметила Ольга Бурова.
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
1 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
2 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман СолоповУченые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
3 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
Артефакты
4 из 5
Артефакты
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
Артефакты
5 из 5
Артефакты
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
1 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
2 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
3 из 5
Ученые создали новый комплекс методов для реконструкции сражений
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
4 из 5
Артефакты
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
5 из 5
Артефакты
© Фото : пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле" / Роман Солопов
Для антракологического анализа ученые берут образцы почвы примерно в два килограмма и промывают их. На мягком сито оседают мелкие образцы древесных углей, споры, пыльца и фитолиты, которые в дальнейшем рассматривают под микроскопом.
"Антракология активно развивается в последние годы. Поймать леса в лесостепи с помощью микроскопических скоплений углей – мне кажется, мы присутствуем при рождении нового подхода к воссозданию исторических событий. Каждый из аналитических методов, которые мы используем в реконструкции, известен, но в комплексе они были использованы на Куликовом поле, а теперь – на месте Судбищенской битвы", – прокомментировал доктор географических наук, научный сотрудник Института географии Российской академии наук и Института природного наследия Министерства культуры России Александр Александровский.