В Подмосковье будут судить криминального авторитета с 56-летним стажем
В Подмосковье будут судить криминального авторитета Апакию с 56-летним стажем
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело на криминального авторитета Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, передано в суд, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
По данным следствия, Апакела, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.
Согласно ресурсу "Прайм Крайм", в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.
Врадий добавила, что следователи провели около 15 допросов свидетелей, психолого-лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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