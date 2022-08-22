https://ria.ru/20220822/kriminal-1811266976.html

В Подмосковье будут судить криминального авторитета с 56-летним стажем

В Подмосковье будут судить криминального авторитета с 56-летним стажем - РИА Новости, 22.08.2022

В Подмосковье будут судить криминального авторитета с 56-летним стажем

Уголовное дело на криминального авторитета Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, передано в суд, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:09

2022-08-22T13:09

2022-08-22T13:09

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело на криминального авторитета Апакелу, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, передано в суд, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.По данным следствия, Апакела, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.Согласно ресурсу "Прайм Крайм", в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.Врадий добавила, что следователи провели около 15 допросов свидетелей, психолого-лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20220607/natsist-1793625263.html

https://ria.ru/20211217/sud-1764265220.html

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московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), происшествия