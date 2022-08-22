https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

"Все подстроили". Неожиданная развязка в деле о гибели семьи под Саратовом

"Все подстроили". Неожиданная развязка в деле о гибели семьи под Саратовом - РИА Новости, 22.08.2022

"Все подстроили". Неожиданная развязка в деле о гибели семьи под Саратовом

Несчастный случай оказался убийством. В Саратовской области задержали 49-летнюю Лидию Ширяеву, подозреваемую в деле о гибели дочери и трех внуков. Сначала все... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:00

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2022-08-22T08:11

россия

маркс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Несчастный случай оказался убийством. В Саратовской области задержали 49-летнюю Лидию Ширяеву, подозреваемую в деле о гибели дочери и трех внуков. Сначала все списывали на бытовое отравление. Знакомые с ситуацией указывают на нестыковки в версии об умышленном преступлении. О громком расследовании — в материале РИА Новости.Три версииПроснувшись утром 13 декабря, Лидия Ширяева из села Александровка обнаружила без сознания двух внуков, внучку и 23-летнюю дочь Светлану. Медики скорой констатировали смерть младших детей — трех и пяти лет. Женщину и семилетнего мальчика в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию. Врачи несколько часов безуспешно боролись за их жизнь.Поскольку частный дом оборудован газовым котлом, первой версией трагедии стало отравление метаном. Специалисты тщательно исследовали помещение, но опасные примеси не обнаружили. Сфокусировались на отравлении — либо химикатами для насекомых, либо едой.Затем возбудили уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Образцы крови отправили на биохимический и токсикологический анализ. Органы опеки и сотрудники ПДН составили характеристику на семью. Претензий к Ширяевой, чья дочь была инвалидом с рождения, не предъявляли.Первая смертьВ Александровку, где около 300 жителей, семья переехала несколько лет назад из соседней Бородаевки. Под одной крышей — восемь человек: сама хозяйка, ее дочь Светлана — инвалид с ДЦП, сын Александр, трое его детей, муж Лидии Вячеслав и его брат, тоже инвалид."Дом на себе тянула Лида, — рассказывает соседка Елена (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.). — Ухаживала за внуками, младший даже называл ее мамой. А еще — за дочерью и деверем: тот из-за проблем с ногами практически не ходил. Поражаюсь, как у нее хватало сил и терпения. Александр с отцом работали в Марксе на заводе. Не пили, не гуляли, все деньги несли в семью. Разумеется, дети всегда были сыты и одеты".Трехлетний Игорь (имена детей изменены. — Прим. ред.) и пятилетняя Оля ходили в садик. Их старший брат Дима учился в первом классе. В школу и сад, в соседнее село Орловское, детей отвозили дедушка или отец. Забирала бабушка. Мать почти не участвовала в воспитании — постоянно уезжала на заработки и не жила с ними. При этом родительских прав ее не лишили, несмотря на то, что Лидия не раз обращалась в органы попечительства и хотела оформить опекунство.Стабильная и размеренная жизнь закончилась в ноябре 2021-го, когда Вячеслав попал в аварию. "Лида тоже была в салоне автомобиля, — продолжает соседка. — Она практически не пострадала, а вот Славу отвезли в больницу. Вернувшись домой, он почти сразу почувствовал себя плохо. Вызвали скорую, но не спасли. Эта смерть серьезно подкосила Ширяевых и морально, и материально".После гибели отца деньги в семью приносил только Александр. Помогали друзья, соседи и просто неравнодушные жители села. Следующим ударом стала гибель внуков и Светланы. "Не прошло еще и 40 дней, — вспоминает знакомая семьи Тамара. — Не могу сказать, что у Лиды творилось на душе, но внешне она оставалась вполне спокойной. Единственное, что бросалось в глаза, — полное отсутствие эмоций. Весь этот год словно на автомате".Неизвестное веществоЭксперты пытались установить смертельное вещество. Тем временем все материалы из райотдела отправили в областное управление СКР — в отдел по расследованию особо важных дел. Ширяева оставалась в статусе свидетеля. Периодически ездила на допросы, заверяя, что не помнит, чем именно кормила дочь и внуков в день трагедии.Новый виток история получила в начале августа, когда Лидия добровольно сдалась полиции. Уголовное дело переквалифицировали на статью 105 часть 2 УК — "Убийство двух и более человек, в том числе малолетних детей". Вскоре Ширяевой предъявили обвинение и по решению суда на два месяца отправили в СИЗО."Я знала, что у мужа в бардачке автомобиля лежит отрава, — рассказывала на следственном эксперименте Лидия. — Ближе к вечеру, 11 декабря, дети попросили на ужин лапшу на молоке. Я сварила и добавила для вкуса соль. Поставила кастрюлю остывать на раковину, а сама, пока внуки играли, взяла пакетик с отравой, насыпала в блюдо и размешала. Затем разлила суп по тарелкам и накормила детей с дочерью".Мотив, толкнувший Ширяеву на отчаянный шаг, СК официально не называет. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, это могло произойти из-за нестабильного психического состояния, связанного со смертью мужа, навалившихся бытовых проблем и боязнью не "потянуть" детей материально. Сейчас Ширяеву ждет психолого-психиатрическая экспертиза.Несмотря на чистосердечное признание, практически все опрошенные РИА Новости жители села в версию убийства не верят. "Лида адекватный и очень ответственный человек, — считает соседка Ирина. — Возможно, отраву в суп случайно подмешала ее умственно отсталая дочь, и Лида не смогла себе этого простить. Конечно, это лишь догадки, но версия следователей тоже не вызывает доверия. Почему они до сих пор не знают, что это было за вещество?"Десятки химических и токсикологических экспертиз действительно пока не установили, какой состав у яда. Сама Ширяева тоже не говорит.Если вину докажут в суде, Лидии грозит до 20 лет заключения — это максимальное наказание для женщин. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html

https://ria.ru/20220119/propazha-1768425152.html

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html

россия

маркс

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Признание жительницы саратовского села в приготовлении супа с ядом. Кадры СК РФ Жительница саратовского села Александровка арестована по делу об убийстве своих трех внуков (3, 5 и 7 лет) и дочери (23). На видео СК она рассказывает, как варила малышам суп с ядом. 2022-08-22T08:00 true PT1M03S

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Михаил Кевхиев

россия, маркс, следственный комитет россии (ск рф)