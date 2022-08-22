https://ria.ru/20220822/krasnodar-1811278680.html

В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани

В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани - РИА Новости, 22.08.2022

В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани

Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:34

2022-08-22T13:34

2022-08-22T13:34

общество

краснодар

день государственного флага россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811274450_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_49bc6e35bb18f85f8a4af91c2566b6c9.jpg

КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара."На Главной городской площади Краснодара торжественно подняли Государственный флаг России", - говорится в сообщении.Полотно к флагштоку доставил Почётный караул Кубанского казачьего войска. Флаг подняли под гимн России в исполнении Русского вокально-хореографического коллектива "Родник", добавляют в пресс-службе.Флагшток на Главной городской площади Краснодара — самый высокий на Кубани. Его высота 42 метра. Он установлен 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодар, день государственного флага россии