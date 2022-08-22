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В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани - РИА Новости, 22.08.2022
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В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани
В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани - РИА Новости, 22.08.2022
В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани
Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:34
2022-08-22T13:34
общество
краснодар
день государственного флага россии
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КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара."На Главной городской площади Краснодара торжественно подняли Государственный флаг России", - говорится в сообщении.Полотно к флагштоку доставил Почётный караул Кубанского казачьего войска. Флаг подняли под гимн России в исполнении Русского вокально-хореографического коллектива "Родник", добавляют в пресс-службе.Флагшток на Главной городской площади Краснодара — самый высокий на Кубани. Его высота 42 метра. Он установлен 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.
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общество, краснодар, день государственного флага россии
Общество, Краснодар, День Государственного флага России
13:34 22.08.2022
 
В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани

Российский триколор подняли на самый высокий флагшток Кубани в честь Дня флага

© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр РайкоЦеремония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр Райко
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
"На Главной городской площади Краснодара торжественно подняли Государственный флаг России", - говорится в сообщении.
© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр РайкоЦеремония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр Райко
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Полотно к флагштоку доставил Почётный караул Кубанского казачьего войска. Флаг подняли под гимн России в исполнении Русского вокально-хореографического коллектива "Родник", добавляют в пресс-службе.
Флагшток на Главной городской площади Краснодара — самый высокий на Кубани. Его высота 42 метра. Он установлен 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.
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ОбществоКраснодарДень Государственного флага России
 
 
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