В Краснодаре подняли российский триколор на самый высокий флагшток Кубани
Российский триколор подняли на самый высокий флагшток Кубани в честь Дня флага
© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр РайкоЦеремония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
КРАСНОДАР, 22 авг – РИА Новости. Российский триколор подняли в Краснодаре на самый высокий флагшток региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
"На Главной городской площади Краснодара торжественно подняли Государственный флаг России", - говорится в сообщении.
© Фото : официальный Интернет-портал администрации Краснодара/Александр РайкоЦеремония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Церемония поднятия государственного флага РФ на главной городской площади Краснодара
Полотно к флагштоку доставил Почётный караул Кубанского казачьего войска. Флаг подняли под гимн России в исполнении Русского вокально-хореографического коллектива "Родник", добавляют в пресс-службе.
Флагшток на Главной городской площади Краснодара — самый высокий на Кубани. Его высота 42 метра. Он установлен 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.
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