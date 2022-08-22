https://ria.ru/20220822/korruptsiya-1811447315.html

В Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента

В Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента - РИА Новости, 23.08.2022

В Аргентине запросили 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента

Прокурор запросил 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента Аргентины Кристины Киршнер по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-22T23:59

2022-08-22T23:59

2022-08-23T00:37

в мире

аргентина

кристина фернандес де киршнер

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг – РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента Аргентины Кристины Киршнер по делу о коррупции, сообщил телеканал TN."Прокурор Диего Лусиани запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Кристины Киршнер. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса", - отмечает телеканал.Речь идет о проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.Кроме того, прокурор потребовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности. Также тюремные сроки запрошены для других обвиняемых по данному делу, включая самого предпринимателя Баеса и нескольких экс-чиновников.Решение о тюремном сроке остается за судом Аргентины. Ранее судебные инстанции уже отменяли требования о заключении в отношении Киршнер, против которой в стране было возбуждено не одно дело.Расследование и судебные слушания по делу о коррупции при проведении общественных работ ведутся уже несколько лет. В 2019 году политик связывала этот процесс с попытками помешать ей избраться на новый срок. Однако тогда на президентских выборах победил Альберто Фернандес, избиравшийся в связке с Киршнер, которая стала вице-президентом страны.Новые президентские выборы в Аргентине запланированы в 2023 году.

https://ria.ru/20220817/korruptsiya-1810330251.html

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в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер