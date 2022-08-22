https://ria.ru/20220822/kofe-1811306426.html

В "Росчайкофе" рассказали о влиянии неурожая кофе в Бразилии на его цену

В "Росчайкофе" рассказали о влиянии неурожая кофе в Бразилии на его цену - РИА Новости, 22.08.2022

В "Росчайкофе" рассказали о влиянии неурожая кофе в Бразилии на его цену

Влияние неурожая кофе в Бразилии на его цену в нынешнем сезоне можно будет оценить через один-два месяца, пока же в целом наблюдается долгосрочный повышательный РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:36

2022-08-22T14:36

2022-08-22T14:36

экономика

бразилия

рамаз чантурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_3f7922c0f2496462ffa4945cd4374aa1.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Влияние неурожая кофе в Бразилии на его цену в нынешнем сезоне можно будет оценить через один-два месяца, пока же в целом наблюдается долгосрочный повышательный ценовой тренд на сырье на этом рынке, заявил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.Плохой урожай зерен арабики в Бразилии, их крупнейшем поставщике в мире, может привести к глобальному подорожанию кофе, написало ранее издание The Wall Street Journal (WSJ), указывая на рост стоимости кофейных фьючерсов."Как правило, отсрочка изменения цены на зеленый кофе, если она остается в стабильном повышательном тренде, случается примерно через полгода на цене реального продукта. Думаю, нужно еще один-два месяцев, чтобы оценить влияние неурожая в Бразилии на цены в нынешнем сезоне", - оценил Чантурия."Если урожай действительно снизится, то через несколько месяцев это, разумеется, отразится на готовой продукции – как в мире, так одновременно и у нас, так как у всех компаний примерно одинаковая схема работы", - добавил он, напомнив, что повышательный тренд на рынке начался в прошлом году после длительного снижения до тех уровней, когда выращивание кофе в некоторых странах стало нерентабельным."Но мы уже сейчас имеем уже достаточно высокий уровень цены на кофе, так как климатические проблемы, отразившиеся на урожае прошлого года – сначала засуха, а потом заморозки – привели к подорожанию зеленого кофе (сырья) примерно в два - два с половиной раза. Соответственно, в конце прошлого - начале этого года ситуация стала влиять на стоимость готового продукта. Сейчас она достигла определенного баланса", - считает эксперт.Между тем, в случае долгосрочного роста котировок биржевых фьючерсов стоимость кофе в рознице опять начнет расти, продолжил он; таким образом, удорожание сырья и, как следствие, готового продукта могут привести к снижению потребления кофе по итогам года примерно на 5-7%. "И тогда при определенном росте цены будет определенное снижение потребления, которое через какое-то время снова снизит цену – все согласно законам экономики, ничего нового", - заключил Чантурия.

https://ria.ru/20220812/kofe-1809055551.html

https://ria.ru/20220616/kofe-1795717021.html

https://ria.ru/20220726/postavki-1805060749.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, бразилия, рамаз чантурия