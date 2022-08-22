https://ria.ru/20220822/kitay-1811216382.html

МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием

МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием - РИА Новости, 22.08.2022

МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием

Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, однако это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:34

2022-08-22T10:34

2022-08-22T10:34

в мире

китай

сша

мид кнр

нэнси пелоси

тайвань

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, однако это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей, а также подрывают политическую основу китайско-американских отношений, заявил в понедельник МИД КНР.Ранее в интервью телеканалу CNN Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, подчеркнув, что реакция КНР на визит американского политика на остров была "чрезмерной". Бернс также указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем"."Соответствующие высказывания посла Бернса выдают черное за белое, обнажая американскую логику гегемонии и бессмысленных споров", - говорится в заявлении официального представитель МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.В МИД КНР подчеркнули, что Китай и до визита Пелоси на Тайвань, и после выражал протесты и предупреждал США, что они будут нести ответственность за все последствия, "однако Вашингтон даже не подумал о том, чтобы исправиться, и стал валить с больной головы на здоровую"."Высокопоставленные чиновники США один за другим искажали факты, пытались снять с себя ответственность за создание напряженности в Тайваньском проливе, поливая Китай грязью", - добавили в МИД. Ведомство подчеркивает, что это именно США, а не Китай, меняют статус-кво и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе."Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений", - подчеркнули в МИД.МИД Китая в очередной раз призвал США соблюдать основные нормы международных отношений, касающиеся уважения суверенитета и территориальной целостности других стран и невмешательства во внутренние дела, призвал вернуться к соблюдению принципа "одного Китая", а также прекратить делать заявления и предпринимать действия, наносящие ущерб основным интересам Китая.

https://ria.ru/20220820/krizis-1810907046.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

китай

сша

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, мид кнр, нэнси пелоси, тайвань