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МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием - РИА Новости, 22.08.2022
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МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием
МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием - РИА Новости, 22.08.2022
МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием
Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, однако это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:34
2022-08-22T10:34
в мире
китай
сша
мид кнр
нэнси пелоси
тайвань
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, однако это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей, а также подрывают политическую основу китайско-американских отношений, заявил в понедельник МИД КНР.Ранее в интервью телеканалу CNN Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, подчеркнув, что реакция КНР на визит американского политика на остров была "чрезмерной". Бернс также указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем"."Соответствующие высказывания посла Бернса выдают черное за белое, обнажая американскую логику гегемонии и бессмысленных споров", - говорится в заявлении официального представитель МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.В МИД КНР подчеркнули, что Китай и до визита Пелоси на Тайвань, и после выражал протесты и предупреждал США, что они будут нести ответственность за все последствия, "однако Вашингтон даже не подумал о том, чтобы исправиться, и стал валить с больной головы на здоровую"."Высокопоставленные чиновники США один за другим искажали факты, пытались снять с себя ответственность за создание напряженности в Тайваньском проливе, поливая Китай грязью", - добавили в МИД. Ведомство подчеркивает, что это именно США, а не Китай, меняют статус-кво и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе."Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений", - подчеркнули в МИД.МИД Китая в очередной раз призвал США соблюдать основные нормы международных отношений, касающиеся уважения суверенитета и территориальной целостности других стран и невмешательства во внутренние дела, призвал вернуться к соблюдению принципа "одного Китая", а также прекратить делать заявления и предпринимать действия, наносящие ущерб основным интересам Китая.
https://ria.ru/20220820/krizis-1810907046.html
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html
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в мире, китай, сша, мид кнр, нэнси пелоси, тайвань
В мире, Китай, США, МИД КНР, Нэнси Пелоси, Тайвань
10:34 22.08.2022
 
МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубиной и бряцании оружием

МИД КНР обвинил США в размахивании санкционной дубинкой и бряцании оружием по всему миру

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, однако это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей, а также подрывают политическую основу китайско-американских отношений, заявил в понедельник МИД КНР.
Ранее в интервью телеканалу CNN Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, подчеркнув, что реакция КНР на визит американского политика на остров была "чрезмерной". Бернс также указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 06:47
Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за Пелоси
"Соответствующие высказывания посла Бернса выдают черное за белое, обнажая американскую логику гегемонии и бессмысленных споров", - говорится в заявлении официального представитель МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД КНР подчеркнули, что Китай и до визита Пелоси на Тайвань, и после выражал протесты и предупреждал США, что они будут нести ответственность за все последствия, "однако Вашингтон даже не подумал о том, чтобы исправиться, и стал валить с больной головы на здоровую".
"Высокопоставленные чиновники США один за другим искажали факты, пытались снять с себя ответственность за создание напряженности в Тайваньском проливе, поливая Китай грязью", - добавили в МИД. Ведомство подчеркивает, что это именно США, а не Китай, меняют статус-кво и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений", - подчеркнули в МИД.
МИД Китая в очередной раз призвал США соблюдать основные нормы международных отношений, касающиеся уважения суверенитета и территориальной целостности других стран и невмешательства во внутренние дела, призвал вернуться к соблюдению принципа "одного Китая", а также прекратить делать заявления и предпринимать действия, наносящие ущерб основным интересам Китая.
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 08:00
Америка упрашивает Китай снять с нее санкции
 
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