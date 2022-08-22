https://ria.ru/20220822/kitay-1811205717.html

В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине

В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине - РИА Новости, 22.08.2022

В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине

Посол США в Китае Николас Бернс полгода работы на своем посту не проявил особо глубокого и мудрого мышления по двусторонним отношениям и не сыграл должной роли... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:42

2022-08-22T09:42

2022-08-22T09:42

в мире

китай

сша

нато

нэнси пелоси

хиллари клинтон

джо байден

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Посол США в Китае Николас Бернс полгода работы на своем посту не проявил особо глубокого и мудрого мышления по двусторонним отношениям и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю, пишет в понедельник в редакционной статье китайское государственное издание Global Times.Ранее в интервью телеканалу CNN Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, указав, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".Издание отмечает, что Бернс, широко известный как дипломат с большим опытом, занял должность посла США в Пекине после того, как пост оставался вакантным в течение года и пяти месяцев, а китайско-американские отношения находились, по его же словам, на самом низком уровне с 1972 года.Можно сказать, добавили в газете, что он был назначен во время кризиса, но его деятельность за последние шесть месяцев, особенно это телевизионное интервью, показало, что он не проявил более глубокого и мудрого мышления по китайско-американским отношениям и политике крупных держав, чем ряд других вашингтонских политиков, и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю."Должны сказать, что это очень разочаровывает", - указали авторы статьи.В издании указано, что за последние шесть месяцев, которые он провел в должности посла в Китае, Бернс чаще высокомерно говорил о связанных с Китаем вопросах на различных онлайн-конференциях в США, нежели о своих активных действиях по восстановлению китайско-американских отношений. Подчеркивается, что он был больше занят обсуждением того, как вести себя с Китаем, с расположенными в КНР агентствами стран-союзников США, чем развитием дружеских отношений с представителями разных слоев общества в Китае.Авторы статьи отмечают, что ситуация с Бернсом показывает, что Вашингтон превратился в большой чан с краской, и число людей, которые могут оставаться незапятнанными, выходя из грязи, сократилось."Рациональность США по отношению к Китаю разъедается все серьезнее, и проявление жесткости по отношению к Китаю стало для Бернса наименее рискованным и самым дешевым вариантом", - добавили в газете.Подчеркивается, что помимо тайваньского вопроса, Бернс неоднократно критиковал внутреннюю политику Китая, в том числе дела, связанные с Синьцзяном и Гонконгом.Авторы предупредили Вашингтон, что китайский народ не станет потакать поведению США, перешедшему черту, поэтому не стоит вновь критиковать "чрезмерную реакцию" Китая.Есть мнение, добавили в Global Times, что в нынешних условиях у Бернса ограниченное пространство для маневра, "в какой-то степени это верно, но "быть ограниченным" не означает "ничего".В действительности, указали авторы статьи, на этом важном историческом этапе нельзя недооценивать инициативу и особое значение посла США в Китае, добавив, что на данный момент слишком много людей разрушают мосты в китайско-американских отношениях, и слишком мало тех, кто помогает эти мосты наводить, и, если к разрушению моста подключится даже посол США в Китае, то ситуация только ухудшится.Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря 2021 года, но в Пекин он прибыл только 5 марта этого года. Бернс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

https://ria.ru/20220820/tayvan-1810999004.html

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html

https://ria.ru/20220821/kitay-1811069608.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, нато, нэнси пелоси, хиллари клинтон, джо байден