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В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине - РИА Новости, 22.08.2022
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В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине
В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине - РИА Новости, 22.08.2022
В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине
Посол США в Китае Николас Бернс полгода работы на своем посту не проявил особо глубокого и мудрого мышления по двусторонним отношениям и не сыграл должной роли... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:42
2022-08-22T09:42
в мире
китай
сша
нато
нэнси пелоси
хиллари клинтон
джо байден
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Посол США в Китае Николас Бернс полгода работы на своем посту не проявил особо глубокого и мудрого мышления по двусторонним отношениям и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю, пишет в понедельник в редакционной статье китайское государственное издание Global Times.Ранее в интервью телеканалу CNN Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, указав, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".Издание отмечает, что Бернс, широко известный как дипломат с большим опытом, занял должность посла США в Пекине после того, как пост оставался вакантным в течение года и пяти месяцев, а китайско-американские отношения находились, по его же словам, на самом низком уровне с 1972 года.Можно сказать, добавили в газете, что он был назначен во время кризиса, но его деятельность за последние шесть месяцев, особенно это телевизионное интервью, показало, что он не проявил более глубокого и мудрого мышления по китайско-американским отношениям и политике крупных держав, чем ряд других вашингтонских политиков, и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю."Должны сказать, что это очень разочаровывает", - указали авторы статьи.В издании указано, что за последние шесть месяцев, которые он провел в должности посла в Китае, Бернс чаще высокомерно говорил о связанных с Китаем вопросах на различных онлайн-конференциях в США, нежели о своих активных действиях по восстановлению китайско-американских отношений. Подчеркивается, что он был больше занят обсуждением того, как вести себя с Китаем, с расположенными в КНР агентствами стран-союзников США, чем развитием дружеских отношений с представителями разных слоев общества в Китае.Авторы статьи отмечают, что ситуация с Бернсом показывает, что Вашингтон превратился в большой чан с краской, и число людей, которые могут оставаться незапятнанными, выходя из грязи, сократилось."Рациональность США по отношению к Китаю разъедается все серьезнее, и проявление жесткости по отношению к Китаю стало для Бернса наименее рискованным и самым дешевым вариантом", - добавили в газете.Подчеркивается, что помимо тайваньского вопроса, Бернс неоднократно критиковал внутреннюю политику Китая, в том числе дела, связанные с Синьцзяном и Гонконгом.Авторы предупредили Вашингтон, что китайский народ не станет потакать поведению США, перешедшему черту, поэтому не стоит вновь критиковать "чрезмерную реакцию" Китая.Есть мнение, добавили в Global Times, что в нынешних условиях у Бернса ограниченное пространство для маневра, "в какой-то степени это верно, но "быть ограниченным" не означает "ничего".В действительности, указали авторы статьи, на этом важном историческом этапе нельзя недооценивать инициативу и особое значение посла США в Китае, добавив, что на данный момент слишком много людей разрушают мосты в китайско-американских отношениях, и слишком мало тех, кто помогает эти мосты наводить, и, если к разрушению моста подключится даже посол США в Китае, то ситуация только ухудшится.Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря 2021 года, но в Пекин он прибыл только 5 марта этого года. Бернс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.
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в мире, китай, сша, нато, нэнси пелоси, хиллари клинтон, джо байден
В мире, Китай, США, НАТО, Нэнси Пелоси, Хиллари Клинтон, Джо Байден
09:42 22.08.2022
 
В Китае раскритиковали полгода работы посла США в Пекине

Китайское издание Global Times раскритиковала полгода работы посла США в Пекине

© AP Photo / Ng Han GuanСкульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Посол США в Китае Николас Бернс полгода работы на своем посту не проявил особо глубокого и мудрого мышления по двусторонним отношениям и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю, пишет в понедельник в редакционной статье китайское государственное издание Global Times.
Ранее в интервью телеканалу CNN Бернс заявил, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, указав, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".
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Издание отмечает, что Бернс, широко известный как дипломат с большим опытом, занял должность посла США в Пекине после того, как пост оставался вакантным в течение года и пяти месяцев, а китайско-американские отношения находились, по его же словам, на самом низком уровне с 1972 года.
Можно сказать, добавили в газете, что он был назначен во время кризиса, но его деятельность за последние шесть месяцев, особенно это телевизионное интервью, показало, что он не проявил более глубокого и мудрого мышления по китайско-американским отношениям и политике крупных держав, чем ряд других вашингтонских политиков, и не сыграл должной роли в продвижении принятия в Вашингтоне рациональных решений по Китаю.
"Должны сказать, что это очень разочаровывает", - указали авторы статьи.
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В издании указано, что за последние шесть месяцев, которые он провел в должности посла в Китае, Бернс чаще высокомерно говорил о связанных с Китаем вопросах на различных онлайн-конференциях в США, нежели о своих активных действиях по восстановлению китайско-американских отношений. Подчеркивается, что он был больше занят обсуждением того, как вести себя с Китаем, с расположенными в КНР агентствами стран-союзников США, чем развитием дружеских отношений с представителями разных слоев общества в Китае.
Авторы статьи отмечают, что ситуация с Бернсом показывает, что Вашингтон превратился в большой чан с краской, и число людей, которые могут оставаться незапятнанными, выходя из грязи, сократилось.
"Рациональность США по отношению к Китаю разъедается все серьезнее, и проявление жесткости по отношению к Китаю стало для Бернса наименее рискованным и самым дешевым вариантом", - добавили в газете.
Подчеркивается, что помимо тайваньского вопроса, Бернс неоднократно критиковал внутреннюю политику Китая, в том числе дела, связанные с Синьцзяном и Гонконгом.
Авторы предупредили Вашингтон, что китайский народ не станет потакать поведению США, перешедшему черту, поэтому не стоит вновь критиковать "чрезмерную реакцию" Китая.
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Есть мнение, добавили в Global Times, что в нынешних условиях у Бернса ограниченное пространство для маневра, "в какой-то степени это верно, но "быть ограниченным" не означает "ничего".
В действительности, указали авторы статьи, на этом важном историческом этапе нельзя недооценивать инициативу и особое значение посла США в Китае, добавив, что на данный момент слишком много людей разрушают мосты в китайско-американских отношениях, и слишком мало тех, кто помогает эти мосты наводить, и, если к разрушению моста подключится даже посол США в Китае, то ситуация только ухудшится.
Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря 2021 года, но в Пекин он прибыл только 5 марта этого года. Бернс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.
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