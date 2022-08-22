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В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера - РИА Новости, 22.08.2022
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В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера
В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера - РИА Новости, 22.08.2022
В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера
На станции Таксимо в Бурятии из железнодорожного контейнера произошла утечка соляной кислоты, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:34
2022-08-22T16:34
происшествия
таксимо
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. На станции Таксимо в Бурятии из железнодорожного контейнера произошла утечка соляной кислоты, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС."В центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Республики Бурятия поступило сообщение о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. К сведению, общий тоннаж превысил 18 тысяч тонн", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что на движение поездов инцидент не повлиял. При помощи пожарного поезда было проведено орошение контейнера с кислотой, а сам контейнер отбуксирован в тупик за пределы населенного пункта. Территория была оцеплена полицией. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются.
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таксимо
россия
республика бурятия
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происшествия, таксимо, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Таксимо, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:34 22.08.2022
 
В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера

В Муйском районе Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны
Железнодорожные цистерны - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. На станции Таксимо в Бурятии из железнодорожного контейнера произошла утечка соляной кислоты, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.
"В центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Республики Бурятия поступило сообщение о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. К сведению, общий тоннаж превысил 18 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на движение поездов инцидент не повлиял. При помощи пожарного поезда было проведено орошение контейнера с кислотой, а сам контейнер отбуксирован в тупик за пределы населенного пункта. Территория была оцеплена полицией. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются.
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ПроисшествияТаксимоРоссияРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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