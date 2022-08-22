https://ria.ru/20220822/kinopoisk-1811355901.html

"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си

"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си - РИА Новости, 22.08.2022

"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си

Популярные у подписчиков онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сериалы британского телеканала Би-би-си по-прежнему доступны на площадке, информация об их исчезновении... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:45

2022-08-22T16:45

2022-08-22T17:27

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популярные у подписчиков онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сериалы британского телеканала Би-би-си по-прежнему доступны на площадке, информация об их исчезновении неверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска", отметив при этом, что подписной каталог на ресурсе никогда не был статичным.Ранее в понедельник РБК со ссылкой на Би-би-си сообщил о том, что канал прекратил лицензирование контента для российских пользователей.В компании уточнили, что подписной каталог никогда не был статичным – контент добавлялся и выпадал. "Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки", - уточнили в кинотеатре.

https://ria.ru/20220811/mintsifry-1808772893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, би-би-си, новости культуры