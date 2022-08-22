https://ria.ru/20220822/kinopoisk-1811355901.html
"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си
"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си - РИА Новости, 22.08.2022
"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си
Популярные у подписчиков онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сериалы британского телеканала Би-би-си по-прежнему доступны на площадке, информация об их исчезновении... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:45
2022-08-22T16:45
2022-08-22T17:27
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популярные у подписчиков онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сериалы британского телеканала Би-би-си по-прежнему доступны на площадке, информация об их исчезновении неверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска", отметив при этом, что подписной каталог на ресурсе никогда не был статичным.Ранее в понедельник РБК со ссылкой на Би-би-си сообщил о том, что канал прекратил лицензирование контента для российских пользователей.В компании уточнили, что подписной каталог никогда не был статичным – контент добавлялся и выпадал. "Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки", - уточнили в кинотеатре.
https://ria.ru/20220811/mintsifry-1808772893.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, би-би-си, новости культуры
Общество, Технологии, Би-би-си, Культура, Новости культуры
16:45 22.08.2022 (обновлено: 17:27 22.08.2022)
"Кинопоиск" опроверг информацию о недоступности сериалов Би-би-си
В "Кинопоиске" опровергли данные о недоступности сериалов Би-би-си в онлайн-кинотеатре
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популярные у подписчиков онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" сериалы британского телеканала Би-би-си по-прежнему доступны на площадке, информация об их исчезновении неверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кинопоиска", отметив при этом, что подписной каталог на ресурсе никогда не был статичным.
Ранее в понедельник РБК
со ссылкой на Би-би-си
сообщил о том, что канал прекратил лицензирование контента для российских пользователей.
"Информация о том, что на "Кинопоиске" исчезли все сериалы Би-би-си, неверная. Популярные у подписчиков "Плюса" сериалы Би-би-си по-прежнему доступны на сервисе – "Доктор Кто", "Дарреллы", "Вызовите акушерку", "Детективы из Челси", "Будет больно" и десятки других", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что подписной каталог никогда не был статичным – контент добавлялся и выпадал. "Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки", - уточнили в кинотеатре.