https://ria.ru/20220822/khorvatiya-1811332641.html
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо - РИА Новости, 22.08.2022
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо
Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:37
2022-08-22T15:37
2022-08-22T15:37
экономика
хорватия
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба кабмина.Согласно принятому на телефонном заседании в понедельник постановлению, метод расчета максимальной розничной цены для всех заправок в Хорватии одинаков для бензина и дизеля, по формуле с 14-дневным расчетным периодом и ограниченной маржей в 0,65 кун (8,6 евроцента) по литру."Цена солярки фиксирована на 8,49 кун (1,13 евро) за литр. Цена бензина составит 11,19 кун (1,49 евро) за литр, дизельного топлива - 12,35 кун (1,64 евро) за литр", - говорится в сообщении правительства.Относительно установленных в прошлый вторник цен стоимость бензина остается неизменной, дизель дорожает на 23 липы (3 евроцента) за литр. Новые цены вступают в силу в полночь на вторник.
https://ria.ru/20220726/energiya-1804990057.html
хорватия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, хорватия
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо
Правительство Хорватии установило новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно принятому на телефонном заседании в понедельник постановлению, метод расчета максимальной розничной цены для всех заправок в Хорватии
одинаков для бензина и дизеля, по формуле с 14-дневным расчетным периодом и ограниченной маржей в 0,65 кун (8,6 евроцента) по литру.
"Цена солярки фиксирована на 8,49 кун (1,13 евро) за литр. Цена бензина составит 11,19 кун (1,49 евро) за литр, дизельного топлива - 12,35 кун (1,64 евро) за литр", - говорится в сообщении правительства.
Относительно установленных в прошлый вторник цен стоимость бензина остается неизменной, дизель дорожает на 23 липы (3 евроцента) за литр. Новые цены вступают в силу в полночь на вторник.