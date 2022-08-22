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В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо - РИА Новости, 22.08.2022
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В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо - РИА Новости, 22.08.2022
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо
Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:37
2022-08-22T15:37
экономика
хорватия
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба кабмина.Согласно принятому на телефонном заседании в понедельник постановлению, метод расчета максимальной розничной цены для всех заправок в Хорватии одинаков для бензина и дизеля, по формуле с 14-дневным расчетным периодом и ограниченной маржей в 0,65 кун (8,6 евроцента) по литру."Цена солярки фиксирована на 8,49 кун (1,13 евро) за литр. Цена бензина составит 11,19 кун (1,49 евро) за литр, дизельного топлива - 12,35 кун (1,64 евро) за литр", - говорится в сообщении правительства.Относительно установленных в прошлый вторник цен стоимость бензина остается неизменной, дизель дорожает на 23 липы (3 евроцента) за литр. Новые цены вступают в силу в полночь на вторник.
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экономика, хорватия
Экономика, Хорватия
15:37 22.08.2022
 
В Хорватии установили новые максимальные цены на топливо

Правительство Хорватии установило новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Правительство Хорватии установило новые максимальные розничные цены на бензин и дизельное топливо, при этом дизель несколько подорожал, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно принятому на телефонном заседании в понедельник постановлению, метод расчета максимальной розничной цены для всех заправок в Хорватии одинаков для бензина и дизеля, по формуле с 14-дневным расчетным периодом и ограниченной маржей в 0,65 кун (8,6 евроцента) по литру.
"Цена солярки фиксирована на 8,49 кун (1,13 евро) за литр. Цена бензина составит 11,19 кун (1,49 евро) за литр, дизельного топлива - 12,35 кун (1,64 евро) за литр", - говорится в сообщении правительства.
Относительно установленных в прошлый вторник цен стоимость бензина остается неизменной, дизель дорожает на 23 липы (3 евроцента) за литр. Новые цены вступают в силу в полночь на вторник.
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