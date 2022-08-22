https://ria.ru/20220822/kherson-1811314524.html

ВСУ обстреляли из HIMARS Антоновский мост в Херсоне, пострадали 15 человек

ВСУ обстреляли из HIMARS Антоновский мост в Херсоне, пострадали 15 человек - РИА Новости, 22.08.2022

ВСУ обстреляли из HIMARS Антоновский мост в Херсоне, пострадали 15 человек

Украинские войска снова обстреляли Антоновский мост под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили журналистам представители... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:57

2022-08-22T14:57

2022-08-22T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Антоновский мост под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили журналистам представители региональных экстренных служб.По их информации, это произошло около 13:00, когда на мосту проводились работы по восстановлению дорожного полотна. Причем украинская разведка регулярно получает снимки с американских спутников и не могла не знать о том, что на месте атаки находятся только гражданские лица."Несмотря на это, для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа", — заявили в экстренных службах.В результате не менее 15 работников получили ранения. Среди людей, переправлявшихся на пароме, и сотрудников, обеспечивающих работу переправы, пострадавших нет.Антоновский мост через Днепр соединяет Херсон с левобережной частью области. Его общая протяженность 1366 метров, ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Введен в эксплуатацию в 1985 году. До этого попасть в Херсон автотранспортом можно было либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.С середины июля украинские войска постоянно обстреливают мост из HIMARS. Из-за повреждений полотна движение по нему пришлось перекрыть, однако опоры не пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта армия взяла под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220819/ataka-1810889493.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины