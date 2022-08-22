https://ria.ru/20220822/kherson-1811284758.html

В Херсоне сработала система ПВО

В Херсоне сработала система ПВО - РИА Новости, 22.08.2022

В Херсоне сработала система ПВО

Украинские войска предприняли ракетную атаку на Херсон, сработала система ПВО, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:44

2022-08-22T13:44

2022-08-22T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска предприняли ракетную атаку на Херсон, сработала система ПВО, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон