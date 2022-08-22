https://ria.ru/20220822/kherson-1811284758.html
В Херсоне сработала система ПВО
В Херсоне сработала система ПВО - РИА Новости, 22.08.2022
В Херсоне сработала система ПВО
Украинские войска предприняли ракетную атаку на Херсон, сработала система ПВО, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:44
2022-08-22T13:44
2022-08-22T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска предприняли ракетную атаку на Херсон, сработала система ПВО, сообщил в понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
13:44 22.08.2022 (обновлено: 13:53 22.08.2022)
В Херсоне сработала система ПВО
Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о попытке Киева совершить ракетную атаку на Херсон