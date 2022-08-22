Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:58
2022-08-22T00:59
в мире
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c3664dfb3205ca8446e52ca1127237c2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC.По данным телеканала, вечером в субботу женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. "Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", - передает телеканал.Пять человек получили легкие травмы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще двое в критическом состоянии, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810635758.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735768910_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_7ff7db65c5108a1c93d34e89519528b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада
В мире, Канада
00:58 22.08.2022 (обновлено: 00:59 22.08.2022)
 
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие

CBC: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, два человека погибли

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, вечером в субботу женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. "Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", - передает телеканал.
Люди на переходе в Токио - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 06:38
В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников
Пять человек получили легкие травмы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще двое в критическом состоянии, говорится в сообщении.
 
В миреКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала