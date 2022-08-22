https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html

СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие

СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие

Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:58

2022-08-22T00:58

2022-08-22T00:59

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канада

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC.По данным телеканала, вечером в субботу женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. "Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", - передает телеканал.Пять человек получили легкие травмы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще двое в критическом состоянии, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810635758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада