https://ria.ru/20220822/kanada-1811180672.html
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:58
2022-08-22T00:58
2022-08-22T00:59
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и десять пострадали в Ванкувере, когда в толпу гостей на свадьбе въехал автомобиль, сообщает телеканал CBC.По данным телеканала, вечером в субботу женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. "Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", - передает телеканал.Пять человек получили легкие травмы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще двое в критическом состоянии, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810635758.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада
00:58 22.08.2022 (обновлено: 00:59 22.08.2022)
СМИ: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, есть погибшие
CBC: в Канаде автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе, два человека погибли