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США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 22.08.2022
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США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД
США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 22.08.2022
США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД
США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:55
2022-08-22T22:03
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий между сторонами по-прежнему остаются, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По словам дипломата, США по-прежнему изучают переданные Ираном соображения касательно предложений по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе и постараются ответить на них "как можно скорее"."Что касается данного вопроса, мы не будем тянуть ни дня", - заверил представитель госдепа США.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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в мире, цены на нефть, нед прайс, дональд трамп, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, тегеран (город)
В мире, Цены на нефть, Нед Прайс, Дональд Трамп, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран, США, Тегеран (город)
21:55 22.08.2022 (обновлено: 22:03 22.08.2022)
 
США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД

Прайс: США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий между сторонами по-прежнему остаются, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Безусловно, мы воодушевлены тем фактом, что Иран принял решение отказаться от ряда требований, таких как снятие санкций с Корпуса стражей исламской революции, однако констатируем, что ряд спорных вопросов по-прежнему остаются", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
По словам дипломата, США по-прежнему изучают переданные Ираном соображения касательно предложений по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе и постараются ответить на них "как можно скорее".
"Что касается данного вопроса, мы не будем тянуть ни дня", - заверил представитель госдепа США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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В миреЦены на нефтьНед ПрайсДональд ТрампМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАТегеран (город)
 
 
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