https://ria.ru/20220822/iran-1811437336.html

США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД

США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 22.08.2022

США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД

США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:55

2022-08-22T21:55

2022-08-22T22:03

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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сша

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий между сторонами по-прежнему остаются, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По словам дипломата, США по-прежнему изучают переданные Ираном соображения касательно предложений по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе и постараются ответить на них "как можно скорее"."Что касается данного вопроса, мы не будем тянуть ни дня", - заверил представитель госдепа США.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, нед прайс, дональд трамп, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, тегеран (город)