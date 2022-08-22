21:55 22.08.2022 (обновлено: 22:03 22.08.2022)
США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД
Прайс: США приветствуют отказ Ирана от ряда требований на переговорах по СВПД
Флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с переговорами по его ядерной программе требований, однако констатируют, что ряд разногласий между сторонами по-прежнему остаются, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Безусловно, мы воодушевлены тем фактом, что Иран принял решение отказаться от ряда требований, таких как снятие санкций с Корпуса стражей исламской революции, однако констатируем, что ряд спорных вопросов по-прежнему остаются", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
"Что касается данного вопроса, мы не будем тянуть ни дня", - заверил представитель госдепа США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.