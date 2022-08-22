https://ria.ru/20220822/gripp-1811321872.html
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа - РИА Новости, 22.08.2022
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:02
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем", - говорится в документе.Кроме того, с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в регионе, и прогноза ее развития рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия, отмечается в документе.Региональным властям также рекомендуется оценить готовность медорганизаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
https://ria.ru/20220815/covid-19-1809581036.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора Попова подписала постановление о мерах профилактики гриппа