https://ria.ru/20220822/gripp-1811321872.html

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа - РИА Новости, 22.08.2022

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:02

2022-08-22T15:02

2022-08-22T15:02

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем", - говорится в документе.Кроме того, с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в регионе, и прогноза ее развития рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия, отмечается в документе.Региональным властям также рекомендуется оценить готовность медорганизаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

https://ria.ru/20220815/covid-19-1809581036.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)