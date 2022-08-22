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Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа - РИА Новости, 22.08.2022
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Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа - РИА Новости, 22.08.2022
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:02
2022-08-22T15:02
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем", - говорится в документе.Кроме того, с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в регионе, и прогноза ее развития рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия, отмечается в документе.Региональным властям также рекомендуется оценить готовность медорганизаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:02 22.08.2022
 
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о мерах профилактики гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова подписала постановление о мерах профилактики гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о мерах по профилактике гриппа, региональным властям рекомендуется обеспечить охват вакцинацией против гриппа не менее 60% населения, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Обеспечить в срок до 01.12.2022 охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем", - говорится в документе.
Кроме того, с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, складывающейся в регионе, и прогноза ее развития рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия, отмечается в документе.
Региональным властям также рекомендуется оценить готовность медорганизаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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