17:40 22.08.2022 (обновлено: 19:09 22.08.2022)
Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы
Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета ГД по ситуации вокруг ЗАЭС
В здании Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы, сообщила пресс-служба палаты.
"Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15:00. Основной вопрос — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС", — отметили там.
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С докладами по вопросу планируют выступить лидер ЛДПР и глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета по энергетике Павел Завальный и председатель комитета по СНГ Леонид Калашников.
Ранее Зюганов заявил о необходимости внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.