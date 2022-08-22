https://ria.ru/20220822/gosduma-1811376339.html

Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы

Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы - РИА Новости, 22.08.2022

Володин распорядился провести внеочередное заседание Совета Госдумы

Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы, сообщила пресс-служба палаты. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:40

2022-08-22T17:40

2022-08-22T19:09

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы, сообщила пресс-служба палаты."Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15:00. Основной вопрос — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС", — отметили там.С докладами по вопросу планируют выступить лидер ЛДПР и глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета по энергетике Павел Завальный и председатель комитета по СНГ Леонид Калашников.Ранее Зюганов заявил о необходимости внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, госдума рф, вячеслав володин, запорожская аэс, запорожская область