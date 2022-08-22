13:12 22.08.2022 (обновлено: 15:48 22.08.2022)
Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику
Читатели Welt жестко ответили экс-послу Украины в ФРГ Мельнику после совета преемнику
© AP PhotoЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками.
"Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза", — заявила Susanne E.
"Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза", — заявила Susanne E.
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"Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее", — написал Lukas E.
"Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово "элита" в связи с немецкой политикой как оскорбление", — отметил Christoph P.
"Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины", — возмутился Ichund D.
"Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово "элита" в связи с немецкой политикой как оскорбление", — отметил Christoph P.
"Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины", — возмутился Ichund D.
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"Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!" — резюмировал Hans D.
Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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