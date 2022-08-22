https://ria.ru/20220822/germaniya-1811268218.html

Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику

Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику - РИА Новости, 22.08.2022

Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:12

2022-08-22T13:12

2022-08-22T15:48

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками. "Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза", — заявила Susanne E. "Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее", — написал Lukas E. "Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово "элита" в связи с немецкой политикой как оскорбление", — отметил Christoph P. "Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины", — возмутился Ichund D. "Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!" — резюмировал Hans D. Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.

https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html

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https://ria.ru/20220809/frg-1808300502.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина