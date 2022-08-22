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Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику - РИА Новости, 22.08.2022
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Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику
Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику - РИА Новости, 22.08.2022
Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:12
2022-08-22T15:48
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками. "Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза", — заявила Susanne E. "Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее", — написал Lukas E. "Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово "элита" в связи с немецкой политикой как оскорбление", — отметил Christoph P. "Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины", — возмутился Ichund D. "Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!" — резюмировал Hans D. Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
13:12 22.08.2022 (обновлено: 15:48 22.08.2022)
 
Немцы жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после совета преемнику

Читатели Welt жестко ответили экс-послу Украины в ФРГ Мельнику после совета преемнику

© AP PhotoЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками.

"Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Стефаном Бандерой открыло мне глаза", — заявила Susanne E.
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"Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее", — написал Lukas E.

"Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово "элита" в связи с немецкой политикой как оскорбление", — отметил Christoph P.

"Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины", — возмутился Ichund D.
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"Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!" — резюмировал Hans D.

Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности посла. За это время его заявления не раз вызывали резонанс в обществе и политических кругах. Например, дипломат назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", но позже выразил сожаление по поводу этих слов. Бурную реакцию спровоцировали и его слова о лидере украинских националистов Степане Бандере. В одном из интервью Мельник заявил, что пособник гитлеровцев был "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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