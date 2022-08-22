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В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента - РИА Новости, 22.08.2022
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В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента
В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента - РИА Новости, 22.08.2022
В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента
Газохранилища Австрии заполнены на 62%, однако не весь объем предназначен для австрийских потребителей, сообщает министерство энергетики страны. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:10
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экономика
австрия
россия
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Газохранилища Австрии заполнены на 62%, однако не весь объем предназначен для австрийских потребителей, сообщает министерство энергетики страны.Власти Австрии поставили цель к 1 ноября заполнить газохранилища страны на 80%, что, по оценкам экспертов, выполнимо.По данным министерства, в австрийских газохранилищах в данный момент хранится 59,2 тераватт-часов природного газа, это означает, что хранилища заполнены примерно на 62%.Объем хранения соответствует почти двум третям годового потребления в Австрии, но не весь объем предназначен для австрийских потребителей. В министерстве подчеркнули, что страна получит полный доступ к стратегическому запасу газа в 20 тераватт-часов, из которых 8,5 не из России.Как отмечала в конце июля министр энергетики Леоноре Гевесслер, к 2027 году страна намерена полностью избавиться от зависимости от российского природного газа. По ее словам, эта зависимость уже ниже 50%.
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экономика, австрия, россия
Экономика, Австрия, Россия
22:10 22.08.2022
 
В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента

В Австрии заполнили газохранилища на 62 процента, но не весь объем пойдет потребителям

© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа компании VNG в Германии
Подземное хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Газохранилища Австрии заполнены на 62%, однако не весь объем предназначен для австрийских потребителей, сообщает министерство энергетики страны.
Власти Австрии поставили цель к 1 ноября заполнить газохранилища страны на 80%, что, по оценкам экспертов, выполнимо.
По данным министерства, в австрийских газохранилищах в данный момент хранится 59,2 тераватт-часов природного газа, это означает, что хранилища заполнены примерно на 62%.
Объем хранения соответствует почти двум третям годового потребления в Австрии, но не весь объем предназначен для австрийских потребителей. В министерстве подчеркнули, что страна получит полный доступ к стратегическому запасу газа в 20 тераватт-часов, из которых 8,5 не из России.
Как отмечала в конце июля министр энергетики Леоноре Гевесслер, к 2027 году страна намерена полностью избавиться от зависимости от российского природного газа. По ее словам, эта зависимость уже ниже 50%.
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