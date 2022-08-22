https://ria.ru/20220822/gaz-1811392208.html
"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август
"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август - РИА Новости, 22.08.2022
"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август
"Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок выплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, сообщила российская компания. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:26
2022-08-22T18:26
2022-08-22T21:32
газпром
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молдавия
молдовагаз
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок выплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, сообщила российская компания."АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — говорится в Telegram-канале компании.Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее сообщал РИА Новости, что компания "Молдовагаз" рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август.В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей. Тем не менее у Молдавии постоянно возникают проблемы со своевременными выплатами, и в январе она уже просила об отсрочке.
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
https://ria.ru/20220822/bolgariya-1811327873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, экономика, молдавия, молдовагаз, природный газ, в мире, россия
Газпром, Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Природный газ, В мире, Россия
18:26 22.08.2022 (обновлено: 21:32 22.08.2022)
"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август
"Газпром" в виде исключения отсрочил "Молдовагазу" выплату аванса за август до 1 сентября