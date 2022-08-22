https://ria.ru/20220822/gaz-1811392208.html

"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август

"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август - РИА Новости, 22.08.2022

"Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить оплату аванса за август

"Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок выплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, сообщила российская компания. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:26

2022-08-22T18:26

2022-08-22T21:32

газпром

экономика

молдавия

молдовагаз

природный газ

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Газпром" в исключительном порядке отсрочил срок выплаты аванса за газ для "Молдовагаза" до 1 сентября, сообщила российская компания."АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — говорится в Telegram-канале компании.Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее сообщал РИА Новости, что компания "Молдовагаз" рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в июле, и попросила отсрочку выплаты аванса за август.В октябре прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей. Тем не менее у Молдавии постоянно возникают проблемы со своевременными выплатами, и в январе она уже просила об отсрочке.

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

https://ria.ru/20220822/bolgariya-1811327873.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, экономика, молдавия, молдовагаз, природный газ, в мире, россия