https://ria.ru/20220822/gaz-1811372003.html

"Левые" требуют ввести запрет на отключение электричества и газа в Германии

"Левые" требуют ввести запрет на отключение электричества и газа в Германии - РИА Новости, 22.08.2022

"Левые" требуют ввести запрет на отключение электричества и газа в Германии

Немецкая партия "Левые" требует от правительства ФРГ введения запрета на отключение электроэнергии и газа потребителям, которые не смогут заплатить по счетам... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:29

2022-08-22T17:29

2022-08-22T17:29

жкх

германия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Немецкая партия "Левые" требует от правительства ФРГ введения запрета на отключение электроэнергии и газа потребителям, которые не смогут заплатить по счетам зимой, сообщила журналистам сопредседатель партии Янине Висслер."Это требование, которое "Светофор" (правительственная коалиция ФРГ) может реализовать очень быстро", - добавила сопредседатель "Левых".Партия занимает 39 мест из 736 в бундестаге, набрав 4,9% голосов на федеральных выборах в Германии в 2021 году. Их парламентская группа является самой маленькой из шести в бундестаге.

https://ria.ru/20220815/protesty-1809782233.html

германия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, германия, цены на нефть