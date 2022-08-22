"Левые" требуют ввести запрет на отключение электричества и газа в Германии
Висслер: партия "Левые" попросила власти ФРГ запретить отключение электричества и газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Немецкая партия "Левые" требует от правительства ФРГ введения запрета на отключение электроэнергии и газа потребителям, которые не смогут заплатить по счетам зимой, сообщила журналистам сопредседатель партии Янине Висслер.
"Необходимо, чтобы был введен запрет на отключение электроэнергии и газа потребителям... Чтобы никто не должен был сидеть в холоде, потому что не смог оплатить свои счета за газ", - сказала Висслер.
"Это требование, которое "Светофор" (правительственная коалиция ФРГ) может реализовать очень быстро", - добавила сопредседатель "Левых".
Партия занимает 39 мест из 736 в бундестаге, набрав 4,9% голосов на федеральных выборах в Германии в 2021 году. Их парламентская группа является самой маленькой из шести в бундестаге.
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