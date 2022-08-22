17:19 22.08.2022 (обновлено: 22:17 22.08.2022)
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на 10% от расчетной цены пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы начали торги у отметки 2766,5 доллара (+9%). Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). По состоянию на 16:50 мск цены растут на 11,4%, составляя 2827,55 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара.
"Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" прервут на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в комментарии РИА Новости отмечал, что биржевые цены на газ с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на "голубое топливо" в Европе и АТР вырастет, могут обновить исторический максимум.