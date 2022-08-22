Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/gaz-1811368797.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 22.08.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:19
2022-08-22T22:17
экономика
европа
азия
газпром
северный поток
природный газ
россия
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_0:99:3140:1865_1920x0_80_0_0_02d68271e7f24f7f08bf3c309e897f66.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на 10% от расчетной цены пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы начали торги у отметки 2766,5 доллара (+9%). Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). По состоянию на 16:50 мск цены растут на 11,4%, составляя 2827,55 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара."Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" прервут на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в комментарии РИА Новости отмечал, что биржевые цены на газ с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на "голубое топливо" в Европе и АТР вырастет, могут обновить исторический максимум.
https://ria.ru/20220822/bolgariya-1811327873.html
https://ria.ru/20220822/moldovagaz-1811271432.html
европа
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_71914f057e4280089d9b49778c734034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, азия, газпром, северный поток, природный газ, россия, цены, в мире
Экономика, Европа, Азия, Газпром, Северный поток, Природный газ, Россия, Цены, В мире
17:19 22.08.2022 (обновлено: 22:17 22.08.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на 10% от расчетной цены пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы начали торги у отметки 2766,5 доллара (+9%). Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). По состоянию на 16:50 мск цены растут на 11,4%, составляя 2827,55 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара.
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
15:22
В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"
"Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" прервут на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в комментарии РИА Новости отмечал, что биржевые цены на газ с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на "голубое топливо" в Европе и АТР вырастет, могут обновить исторический максимум.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
13:18
"Молдовагаз" попросила отсрочку для выплаты аванса за август
 
ЭкономикаЕвропаАзияГазпромСеверный потокПриродный газРоссияЦеныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала