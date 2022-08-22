https://ria.ru/20220822/gaz-1811368797.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 22.08.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:19

2022-08-22T17:19

2022-08-22T22:17

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, после чего опустились на 200 долларов, и сейчас растут более чем на 10% от расчетной цены пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы начали торги у отметки 2766,5 доллара (+9%). Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). По состоянию на 16:50 мск цены растут на 11,4%, составляя 2827,55 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара."Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" прервут на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в комментарии РИА Новости отмечал, что биржевые цены на газ с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на "голубое топливо" в Европе и АТР вырастет, могут обновить исторический максимум.

https://ria.ru/20220822/bolgariya-1811327873.html

https://ria.ru/20220822/moldovagaz-1811271432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, азия, газпром, северный поток, природный газ, россия, цены, в мире