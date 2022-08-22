11:36 22.08.2022 (обновлено: 22:52 22.08.2022)
Цены на газ в Европе превысили три тысячи долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили три тысячи долларов за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском рынке впервые с начала марта пробили планку в три тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2800 долларов, к 11:07 мск торговались на уровне 2921 доллар, а еще через 12 минут достигли 3022,4 доллара, прибавив 19 процентов к расчетной цене предыдущего торгового дня (2538,8 доллара).
На газовых котировках прежде всего сказывается заявление "Газпрома" о том, что с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.