https://ria.ru/20220822/gaz-1811225035.html

Цена газа в Европе превысила 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Цена газа в Европе превысила 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта - РИА Новости, 22.08.2022

Цена газа в Европе превысила 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Цены на газ на европейском рынке впервые с начала марта пробили планку в 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:05

2022-08-22T11:05

2022-08-22T11:39

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском рынке впервые с начала марта пробили планку в 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2800 долларов, а затем ускорили рост. К 11:07 мск они торговались на уровне 2921 доллар — на 15 процентов выше расчетной цены предыдущего торгового дня (2538,8 доллара).На газовых котировках прежде всего сказывается заявление "Газпрома" о том, что с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, европа