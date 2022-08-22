11:05 22.08.2022 (обновлено: 11:39 22.08.2022)
Цена газа в Европе превысила 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта
Цена на газ в Европе превысила 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Цены на газ на европейском рынке впервые с начала марта пробили планку в 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов сентябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) подскочили до 2800 долларов, а затем ускорили рост. К 11:07 мск они торговались на уровне 2921 доллар — на 15 процентов выше расчетной цены предыдущего торгового дня (2538,8 доллара).
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На газовых котировках прежде всего сказывается заявление "Газпрома" о том, что с 31 августа по 2 сентября газопровод "Северный поток" остановят для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.