Рейтинг@Mail.ru
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/gaz-1811223897.html
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.08.2022
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:00
2022-08-22T14:04
экономика
канада
в мире
германия
олаф шольц
дмитрий медведев
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774149265_337:173:2533:1408_1920x0_80_0_0_914a9791ebd60412a960cb9c08c6e48f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф Шольц, и предположил, что к концу года цена еще вырастет."Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?" - написал он в своем Telegram-канале.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Газета Handelsblatt представила в субботу исследование, согласно которому Германия может отказаться от газа из России при условии сокращения 210 тераватт-часов электроэнергии.Шольц заявлял, что не ожидает протестов на фоне энергетического кризиса в Германии.Ранее сообщалось, что Шольц намерен обсудить вопрос поставок газа во время своего визита в Канаду.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220822/gaz-1811206519.html
https://ria.ru/20220821/britaniya-1811153389.html
канада
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774149265_353:0:2450:1573_1920x0_80_0_0_dff3a0b8356740762c9c36296ec4b32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, канада, в мире, германия, олаф шольц, дмитрий медведев, россия, природный газ
Экономика, Канада, В мире, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Медведев, Россия, Природный газ
11:00 22.08.2022 (обновлено: 14:04 22.08.2022)
 
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Зампред Совбеза Медведев: из-за энергокризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф Шольц, и предположил, что к концу года цена еще вырастет.
"Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?" - написал он в своем Telegram-канале.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
09:48
В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Газета Handelsblatt представила в субботу исследование, согласно которому Германия может отказаться от газа из России при условии сокращения 210 тераватт-часов электроэнергии.
Шольц заявлял, что не ожидает протестов на фоне энергетического кризиса в Германии.
Ранее сообщалось, что Шольц намерен обсудить вопрос поставок газа во время своего визита в Канаду.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 19:40
"Безумие". Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без газа из России
 
ЭкономикаКанадаВ миреГерманияОлаф ШольцДмитрий МедведевРоссияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала