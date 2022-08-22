https://ria.ru/20220822/gaz-1811223897.html

"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.08.2022

"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:00

2022-08-22T11:00

2022-08-22T14:04

экономика

канада

в мире

германия

олаф шольц

дмитрий медведев

россия

природный газ

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф Шольц, и предположил, что к концу года цена еще вырастет."Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?" - написал он в своем Telegram-канале.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Газета Handelsblatt представила в субботу исследование, согласно которому Германия может отказаться от газа из России при условии сокращения 210 тераватт-часов электроэнергии.Шольц заявлял, что не ожидает протестов на фоне энергетического кризиса в Германии.Ранее сообщалось, что Шольц намерен обсудить вопрос поставок газа во время своего визита в Канаду.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811206519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, канада, в мире, германия, олаф шольц, дмитрий медведев, россия, природный газ