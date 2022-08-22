11:00 22.08.2022 (обновлено: 14:04 22.08.2022)
"Кто больше?" Медведев спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе
Зампред Совбеза Медведев: из-за энергокризиса в ЕС полноценно моется только Шольц
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал цену на газ в 2800 долларов, заявив, что "полноценно моется, похоже, только" канцлер Германии Олаф Шольц, и предположил, что к концу года цена еще вырастет.
"Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?" - написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Газета Handelsblatt представила в субботу исследование, согласно которому Германия может отказаться от газа из России при условии сокращения 210 тераватт-часов электроэнергии.
Шольц заявлял, что не ожидает протестов на фоне энергетического кризиса в Германии.
Ранее сообщалось, что Шольц намерен обсудить вопрос поставок газа во время своего визита в Канаду.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.