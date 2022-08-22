https://ria.ru/20220822/gaz-1811206519.html

В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ

В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ

Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители турецкой Анкары, пишет в понедельник газета Yeni Şafak. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:48

2022-08-22T09:48

2022-08-22T09:49

турция

анкара (провинция)

экономика

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители турецкой Анкары, пишет в понедельник газета Yeni Şafak."Из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире быстро выросли. Готовясь к суровой зиме, европейцы борются с растущими счетами за природный газ. Среди европейских столиц самый дешевый газ в Анкаре - 4,68 лиры (0,25 доллара) за кубометр", - пишет издание.Согласно индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), Турция использует самый дешевый газ за кубометр среди европейских столиц."В то время как цена природного газа за кубометр в жилых домах Анкары составляет 4,68 лиры (0,2647 евро), самый дорогой природный газ в Нидерландах - 53,63 лиры (3,01 евро). Семьи, живущие в Англии, платят 35 лир (1,96 евро) за кубометр природного газа, в то время как жители Берлина платят 32,6 лиры (1,83 евро), а жители Загреба платят 9,89 лиры (0,56 евро). Из соседних стран Афины, столица Греции, взимают 32,51 лиры (1,82 евро) за кубический метр, а 25,9 лиры (1,45 евро) за кубический метр в Софии, столице Болгарии", - говорится в сообщении."Ожидается, что кризис природного газа в Европе усугубится в зимний сезон из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений об эмбарго", - добавляет издание.

https://ria.ru/20220821/krizis-1811057530.html

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, анкара (провинция), экономика