https://ria.ru/20220822/gaz-1811206519.html
В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ
В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ
Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители турецкой Анкары, пишет в понедельник газета Yeni Şafak. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:48
2022-08-22T09:48
2022-08-22T09:49
турция
анкара (провинция)
экономика
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители турецкой Анкары, пишет в понедельник газета Yeni Şafak."Из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире быстро выросли. Готовясь к суровой зиме, европейцы борются с растущими счетами за природный газ. Среди европейских столиц самый дешевый газ в Анкаре - 4,68 лиры (0,25 доллара) за кубометр", - пишет издание.Согласно индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), Турция использует самый дешевый газ за кубометр среди европейских столиц."В то время как цена природного газа за кубометр в жилых домах Анкары составляет 4,68 лиры (0,2647 евро), самый дорогой природный газ в Нидерландах - 53,63 лиры (3,01 евро). Семьи, живущие в Англии, платят 35 лир (1,96 евро) за кубометр природного газа, в то время как жители Берлина платят 32,6 лиры (1,83 евро), а жители Загреба платят 9,89 лиры (0,56 евро). Из соседних стран Афины, столица Греции, взимают 32,51 лиры (1,82 евро) за кубический метр, а 25,9 лиры (1,45 евро) за кубический метр в Софии, столице Болгарии", - говорится в сообщении."Ожидается, что кризис природного газа в Европе усугубится в зимний сезон из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений об эмбарго", - добавляет издание.
https://ria.ru/20220821/krizis-1811057530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, анкара (провинция), экономика
Турция, Анкара (провинция), Экономика
09:48 22.08.2022 (обновлено: 09:49 22.08.2022)
В Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц, сообщают СМИ
Газета Yeni Şafak: в Анкаре получают самый дешевый газ среди европейских столиц