В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу
Blick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в Европу
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick.
"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", - утверждается в публикации со ссылкой на данные Business Insider.
При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ – Прим. ред.) на двух континентах огромна".
"Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.