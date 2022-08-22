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В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу - РИА Новости, 22.08.2022
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В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу
В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу - РИА Новости, 22.08.2022
В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу
Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T02:25
2022-08-22T02:25
европа
сша
газпром
северный поток
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick.За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов. "США изображают из себя спасителей", - иронизирует Blick.При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ – Прим. ред.) на двух континентах огромна"."Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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европа, сша, газпром, северный поток, в мире
Европа, США, Газпром, Северный поток, В мире
02:25 22.08.2022
 
В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу

Blick: предприниматели из США обогащаются на поставках газа в Европу

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick.
"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу", - утверждается в публикации со ссылкой на данные Business Insider.
За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов. "США изображают из себя спасителей", - иронизирует Blick.
При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ – Прим. ред.) на двух континентах огромна".
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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FT скептически оценила будущее крупнейших экономик по обе стороны Атлантики
"Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
 
ЕвропаСШАГазпромСеверный потокВ мире
 
 
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