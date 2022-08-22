https://ria.ru/20220822/gaz-1811184322.html

В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу

В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу - РИА Новости, 22.08.2022

В Швейцарии высмеяли, как США "спасают" Европу

Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T02:25

2022-08-22T02:25

2022-08-22T02:25

европа

сша

газпром

северный поток

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick.За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов. "США изображают из себя спасителей", - иронизирует Blick.При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ – Прим. ред.) на двух континентах огромна"."Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

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европа, сша, газпром, северный поток, в мире