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Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" очистили скульптуры, колоннаду, парапеты и чаши фонтанов. На время работ воду из чаш полностью слили", - говорится в сообщении.Отмечается, что на промывку всех фонтанов потребовалось три часа. Кроме того, была задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника.В департаменте напомнили, что комплекс фонтанов между зданиями Театра Моссовета и Театра Сатиры был открыт в 2000 году.
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городское хозяйство москвы, москва, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Фонтаны
11:03 22.08.2022 (обновлено: 18:19 22.08.2022)
 

Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПромывка фонтана в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице
Промывка фонтана в саду Аквариум на Большой Садовой улице - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" очистили скульптуры, колоннаду, парапеты и чаши фонтанов. На время работ воду из чаш полностью слили", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на промывку всех фонтанов потребовалось три часа. Кроме того, была задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника.
В департаменте напомнили, что комплекс фонтанов между зданиями Театра Моссовета и Театра Сатиры был открыт в 2000 году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваФонтаны
 
 
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