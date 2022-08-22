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Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" в Москве
Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:03
2022-08-22T11:03
2022-08-22T18:19
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" очистили скульптуры, колоннаду, парапеты и чаши фонтанов. На время работ воду из чаш полностью слили", - говорится в сообщении.Отмечается, что на промывку всех фонтанов потребовалось три часа. Кроме того, была задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника.В департаменте напомнили, что комплекс фонтанов между зданиями Театра Моссовета и Театра Сатиры был открыт в 2000 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Фонтаны