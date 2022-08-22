https://ria.ru/20220822/flag-1811401361.html

Флаг России длиной 63 метра создали из камня в Самарской области

Флаг России длиной 63 метра создали из камня в Самарской области - РИА Новости, 22.08.2022

Флаг России длиной 63 метра создали из камня в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции, в рамках которой активисты выложили из камня изображение флага России длиной... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:55

2022-08-22T18:55

2022-08-22T19:41

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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции, в рамках которой активисты выложили из камня изображение флага России длиной 63 метра, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что с инициативой проведения акции выступили представители российских студенческих отрядов Самарской области. К ним присоединились участники других молодежных объединений региона. Вместе они выложили на горе в районе поселка Новосемейкино Красноярского района изображение флага России 63 метра в длину, а также символов "Z" и "V" из камней, которые покрасили в цвета российского триколора.Кроме того, на въезде в Самару в рамках акции появилась строка из гимна Российской Федерации "Россия – священная наша держава". Для создания композиции потребовалось 600 тонн камней, 2,5 тонны краски и больше двух недель работы. По мнению участников акции, арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области воинов, защищающих отечество в ходе специальной военной операции на Украине.Азаров поздравил участников акции с Днем Российского флага и поблагодарил за то, что их идея воплотилась в жизнь. "Проект, который вы представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не все равно, что происходит в нашей стране, как мы отстаиваем свою независимость, суверенитет, как мы достигаем новых побед под российским флагом", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что российский флаг вместе с гимном и гербом являются главными символами России. "То, что вы столь бережно, уважительно, с настоящей любовью относитесь к символам России, говорит о том, что вы с такой же любовью относитесь к нашей великой необъятной и прекрасной Родине – России. Я хочу поблагодарить вас за ваш патриотизм, за ваш креатив, за ваши идеи, которые вы воплощаете в жизнь", - приводит слова Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, сегодня самарская молодежь оказывает поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Донбассе, помогает строить мирную жизнь в ЛНР и ДНР, восстанавливая историческую память. Так, студотряды активно включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Ребята в качестве вожатых трудятся в детских оздоровительных центрах, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

https://ria.ru/20220811/festival-1808892893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, самарская область, донбасс