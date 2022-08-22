https://ria.ru/20220822/flag-1811285449.html

У Музея Победы развернули самый большой российский триколор

У Музея Победы развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022

У Музея Победы развернули самый большой российский триколор

Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:46

2022-08-22T13:46

2022-08-22T13:46

россия

музей победы

общество

москва

день государственного флага россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.Флаг России развернули у Музея Победы, в развертывании триколора приняли участие волонтеры, члены молодежных организаций и представители военных образовательных учреждений.Флаг, который они развернули, является самым большим в России, сообщается на официальном сайте музея."Площадь флага, который находится на хранении в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, музей победы, общество, москва, день государственного флага россии