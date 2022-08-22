У Музея Победы развернули самый большой российский триколор
У Музея Победы на Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский триколор
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг России развернули у Музея Победы, в развертывании триколора приняли участие волонтеры, члены молодежных организаций и представители военных образовательных учреждений.
Флаг, который они развернули, является самым большим в России, сообщается на официальном сайте музея.
"Площадь флага, который находится на хранении в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений", - говорится в сообщении.