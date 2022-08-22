Рейтинг@Mail.ru
У Музея Победы развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/flag-1811285449.html
У Музея Победы развернули самый большой российский триколор
У Музея Победы развернули самый большой российский триколор - РИА Новости, 22.08.2022
У Музея Победы развернули самый большой российский триколор
Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:46
2022-08-22T13:46
россия
музей победы
общество
москва
день государственного флага россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811283853_0:182:3317:2047_1920x0_80_0_0_c318f65fa0bab4fd6db44baa08871972.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.Флаг России развернули у Музея Победы, в развертывании триколора приняли участие волонтеры, члены молодежных организаций и представители военных образовательных учреждений.Флаг, который они развернули, является самым большим в России, сообщается на официальном сайте музея."Площадь флага, который находится на хранении в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220822/flag-1811259135.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811283853_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_e8965e2d6ee2627ed1611e7d0e3b3923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, музей победы, общество, москва, день государственного флага россии
Россия, Музей Победы, Общество, Москва, День Государственного флага России
13:46 22.08.2022
 
У Музея Победы развернули самый большой российский триколор

У Музея Победы на Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский триколор

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самый большой флаг РФ развернули у стен Музея Победы в День государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг России развернули у Музея Победы, в развертывании триколора приняли участие волонтеры, члены молодежных организаций и представители военных образовательных учреждений.
Флаг, который они развернули, является самым большим в России, сообщается на официальном сайте музея.
"Площадь флага, который находится на хранении в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений", - говорится в сообщении.
Участники форума Машук в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:55
Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России
 
РоссияМузей ПобедыОбществоМоскваДень Государственного флага России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала