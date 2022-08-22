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Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России - РИА Новости, 22.08.2022
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Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России
Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России - РИА Новости, 22.08.2022
Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России
Молодежь России и Донбасса, участвующая в форуме "Машук" в Пятигорске, совершила восхождение на одноименную гору и водрузила триколор в рамках акции,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:55
2022-08-22T12:55
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
машук (форум)
день государственного флага россии
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежь России и Донбасса, участвующая в форуме "Машук" в Пятигорске, совершила восхождение на одноименную гору и водрузила триколор в рамках акции, посвященной Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба форума.Отмечается, что участниками акции стали более 40 машуковцев, представляющих разные регионы страны, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики."Участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага России – наша благодарность великой стране, признавшей наши республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни. Находясь на "Машуке", мы чувствуем поддержку и от молодёжи со всех регионов страны – нас приняли здесь как родных братьев и сестёр. Этим восхождением мы хотим сказать "спасибо" всей России", – приводит пресс-служба форума слова представителей ЛНР и ДНР.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, машук (форум), день государственного флага россии
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Машук (форум), День Государственного флага России
12:55 22.08.2022
 
Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России

Молодежь из России и Донбасса развернула триколор на вершине горы Машук в День флага

© Фото : сайт форума "Машук"Участники форума "Машук" в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук
Участники форума Машук в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : сайт форума "Машук"
Участники форума "Машук" в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежь России и Донбасса, участвующая в форуме "Машук" в Пятигорске, совершила восхождение на одноименную гору и водрузила триколор в рамках акции, посвященной Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба форума.
"Участники Всероссийского молодёжного форума "Машук 2022" в День государственного флага совершили восхождение на гору Машук и водрузили на склоне триколор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками акции стали более 40 машуковцев, представляющих разные регионы страны, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики.
"Участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага России – наша благодарность великой стране, признавшей наши республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни. Находясь на "Машуке", мы чувствуем поддержку и от молодёжи со всех регионов страны – нас приняли здесь как родных братьев и сестёр. Этим восхождением мы хотим сказать "спасибо" всей России", – приводит пресс-служба форума слова представителей ЛНР и ДНР.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМашук (форум)День Государственного флага России
 
 
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