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Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России

Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России - РИА Новости, 22.08.2022

Молодежь развернула триколор на вершине горы Машук в День флага России

Молодежь России и Донбасса, участвующая в форуме "Машук" в Пятигорске, совершила восхождение на одноименную гору и водрузила триколор в рамках акции,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:55

2022-08-22T12:55

2022-08-22T12:55

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

машук (форум)

день государственного флага россии

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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежь России и Донбасса, участвующая в форуме "Машук" в Пятигорске, совершила восхождение на одноименную гору и водрузила триколор в рамках акции, посвященной Дню Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба форума.Отмечается, что участниками акции стали более 40 машуковцев, представляющих разные регионы страны, а также Донецкую и Луганскую Народные Республики."Участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага России – наша благодарность великой стране, признавшей наши республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни. Находясь на "Машуке", мы чувствуем поддержку и от молодёжи со всех регионов страны – нас приняли здесь как родных братьев и сестёр. Этим восхождением мы хотим сказать "спасибо" всей России", – приводит пресс-служба форума слова представителей ЛНР и ДНР.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, машук (форум), день государственного флага россии