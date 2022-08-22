https://ria.ru/20220822/flag-1811221189.html

ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага

ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022

ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага

Большинство россиян (66%) испытывают гордость и восхищение, когда видят Государственный флаг России, 70% испытывают те же чувства, когда слышат гимн,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:50

2022-08-22T10:50

2022-08-22T10:55

общество

владимир путин

россия

вциом

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство россиян (66%) испытывают гордость и восхищение, когда видят Государственный флаг России, 70% испытывают те же чувства, когда слышат гимн, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".Согласно исследованию, Государственный флаг Российской Федерации внушает гордость и восхищение 66% граждан, 17% испытывают симпатию, 11% ничего не чувствуют при виде триколора.Также 60% восхищаются государственным гербом России, симпатию к двуглавому испытывают 20%, 14% безразличны.Государственный гимн России вызывает гордость у 70% граждан, 16% он симпатичен, равнодушными остались 9% респондентов.По мнению 12% россиян, символом России является ее флаг, герб и гимн. Народ олицетворяет страну, по мнению 11%, ещё 10% считают, символом страны свою Родину и дом, для 7% респондентов олицетворением России является ее президент Владимир Путин, ещё для 7% - природа России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220820/flag-1810975469.html

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html

https://ria.ru/20220818/ekonomika-1810444604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, вциом