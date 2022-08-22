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ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
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ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага
ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага
Большинство россиян (66%) испытывают гордость и восхищение, когда видят Государственный флаг России, 70% испытывают те же чувства, когда слышат гимн,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:50
2022-08-22T10:55
общество
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство россиян (66%) испытывают гордость и восхищение, когда видят Государственный флаг России, 70% испытывают те же чувства, когда слышат гимн, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".Согласно исследованию, Государственный флаг Российской Федерации внушает гордость и восхищение 66% граждан, 17% испытывают симпатию, 11% ничего не чувствуют при виде триколора.Также 60% восхищаются государственным гербом России, симпатию к двуглавому испытывают 20%, 14% безразличны.Государственный гимн России вызывает гордость у 70% граждан, 16% он симпатичен, равнодушными остались 9% респондентов.По мнению 12% россиян, символом России является ее флаг, герб и гимн. Народ олицетворяет страну, по мнению 11%, ещё 10% считают, символом страны свою Родину и дом, для 7% респондентов олицетворением России является ее президент Владимир Путин, ещё для 7% - природа России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, владимир путин, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
10:50 22.08.2022 (обновлено: 10:55 22.08.2022)
 
ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость при виде Государственного флага

ВЦИОМ: 66% россиян испытывают гордость и восхищение при виде Государственного флага России

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство россиян (66%) испытывают гордость и восхищение, когда видят Государственный флаг России, 70% испытывают те же чувства, когда слышат гимн, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
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Согласно исследованию, Государственный флаг Российской Федерации внушает гордость и восхищение 66% граждан, 17% испытывают симпатию, 11% ничего не чувствуют при виде триколора.
Также 60% восхищаются государственным гербом России, симпатию к двуглавому испытывают 20%, 14% безразличны.
Государственный гимн России вызывает гордость у 70% граждан, 16% он симпатичен, равнодушными остались 9% респондентов.
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По мнению 12% россиян, символом России является ее флаг, герб и гимн. Народ олицетворяет страну, по мнению 11%, ещё 10% считают, символом страны свою Родину и дом, для 7% респондентов олицетворением России является ее президент Владимир Путин, ещё для 7% - природа России.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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