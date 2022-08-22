В День флага России волонтеры организуют патриотические флешмобы
В День флага России волонтеры раздадут сувениры и организуют патриотические флешмобы
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Волонтеры и члены российских общественных движений развернут флаги России, раздадут памятные сувениры и организуют патриотические флешмобы в День государственного флага, рассказали РИА Новости представители музеев и организаций.
День государственного флага России отмечается 22 августа.
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В Музее Победы
Флаг России площадью 1 тысяча квадратных метров развернут у здания Музея Победы. Как уточнили в пресс-службе музея, это один из самых больших существующих флагов РФ. Триколор хранится в фондах музея.
"В церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений", - отметили в пресс-службе.
Также волонтеры раздадут посетителям музея ленточки в цветах российского флага и расскажут об истории триколора и самого праздника. Недалеко от музея, на Поклонной горе, пройдет концерт, приуроченный к Дню государственного флага.
"Двадцать второго августа в России в 29-й раз отметят День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга", Uma2rman и другие. Начало в 18.00", - сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Также на Поклонной горе российские флаги развернут активисты "Единой России".
"В Москве в парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернут российский флаг из 90 частей размером 3 на 1,5 метра. Их привезли со всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Единая Россия" в регионах присоединилась к этой акции – активисты партии оставляли на фрагменте триколора свои пожелания и поздравления", - говорится в сообщении партии.
Также единороссы развернут флаги во Владивостоке, Иркутске, Горно-Алтайске, Орле и в поселке Дубки в Дагестане.
"Всероссийский дресс-код"
Молодежные некоммерческие организации при поддержке Росмолодежи проведут по всей стране акцию "Всероссийский дресс-код", в рамках которой представители организаций выйдут на улицы в бело-сине-красных футболках, "символизируя единство страны и ее сплоченность", рассказали в пресс-службе Росмолодежи.
Также организация проведет акцию "Триколор", в рамках которой пройдет развертывание флагов и раздача бело-сине-красных ленточек.
"Всероссийская акция "Триколор" пройдет в формате флешмоба. Участники вывесят из окон квартир, домов, офисов, школ флаги Российской Федерации, проведут торжественное развертывание флага, а также проведут раздачу лент триколора", - cообщили в пресс-службе.
Росмолодежь также организует автопробег с флагами под названием "Бело-сине-красные сердца".
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На освобожденных территориях
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" раздадут жителям более 3 тысяч российских флагов в Купянске Харьковской области и Мариуполе в ДНР, сообщила пресс-служба МГЕР.
Также в Купянске пройдет развертывание триколора площадью 1 тысяча квадратных метров. По словам пресс-службы, волонтеры развернут флаг и в Мариуполе. Его площадь составит 200 квадратных метров.
Активисты Народного фронта отпразднуют День государственного флага в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Как сообщили в пресс-службе организации, они установят десятки флагштоков, разместят тысячи флагов России на фасадах зданий, раздадут тысячи российских триколоров местным жителям, а также разместят стенды с государственной символикой в социальных объектах.
Мастер-классы и граффити
Участники молодежного президентского движения "Молодежка ОНФ" запустит в День государственного флага тысячи воздушных змеев в цветах триколора.
"Всероссийская команда проведет мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, раскрашенных в бело-сине-красные тона, и вместе с жителями запустит их в небо. Акция пройдет в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса, а также в оздоровительных лагерях и на центральных городских площадках", - рассказали в пресс-службе организации.
Также члены организации нарисуют граффити на стенах зданий, проведут викторины для детей и нанесут участникам тематический аквагрим. Активисты "Единой России" и МГЕР также проведут викторину. Она пройдет в Саранске и будет посвящена истории появления российского флага. В Туле они сделают граффити "Это флаг моей страны", а в Великом Новгороде "пробегут с флагом по центральным улицам, передавая его из рук в руки, как олимпийский огонь", а также раздадут жителям ленты-триколоры.
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