https://ria.ru/20220822/flag-1811189421.html

В День флага России волонтеры организуют патриотические флешмобы

В День флага России волонтеры организуют патриотические флешмобы - РИА Новости, 22.08.2022

В День флага России волонтеры организуют патриотические флешмобы

Волонтеры и члены российских общественных движений развернут флаги России, раздадут памятные сувениры и организуют патриотические флешмобы в День... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:03

2022-08-22T07:03

2022-08-22T07:03

россия

день государственного флага россии

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Волонтеры и члены российских общественных движений развернут флаги России, раздадут памятные сувениры и организуют патриотические флешмобы в День государственного флага, рассказали РИА Новости представители музеев и организаций.День государственного флага России отмечается 22 августа.В Музее ПобедыФлаг России площадью 1 тысяча квадратных метров развернут у здания Музея Победы. Как уточнили в пресс-службе музея, это один из самых больших существующих флагов РФ. Триколор хранится в фондах музея."В церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений", - отметили в пресс-службе.Также волонтеры раздадут посетителям музея ленточки в цветах российского флага и расскажут об истории триколора и самого праздника. Недалеко от музея, на Поклонной горе, пройдет концерт, приуроченный к Дню государственного флага.Также на Поклонной горе российские флаги развернут активисты "Единой России"."В Москве в парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернут российский флаг из 90 частей размером 3 на 1,5 метра. Их привезли со всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Единая Россия" в регионах присоединилась к этой акции – активисты партии оставляли на фрагменте триколора свои пожелания и поздравления", - говорится в сообщении партии.Также единороссы развернут флаги во Владивостоке, Иркутске, Горно-Алтайске, Орле и в поселке Дубки в Дагестане."Всероссийский дресс-код"Молодежные некоммерческие организации при поддержке Росмолодежи проведут по всей стране акцию "Всероссийский дресс-код", в рамках которой представители организаций выйдут на улицы в бело-сине-красных футболках, "символизируя единство страны и ее сплоченность", рассказали в пресс-службе Росмолодежи.Также организация проведет акцию "Триколор", в рамках которой пройдет развертывание флагов и раздача бело-сине-красных ленточек.Росмолодежь также организует автопробег с флагами под названием "Бело-сине-красные сердца".На освобожденных территорияхВолонтеры "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" раздадут жителям более 3 тысяч российских флагов в Купянске Харьковской области и Мариуполе в ДНР, сообщила пресс-служба МГЕР.Также в Купянске пройдет развертывание триколора площадью 1 тысяча квадратных метров. По словам пресс-службы, волонтеры развернут флаг и в Мариуполе. Его площадь составит 200 квадратных метров.Активисты Народного фронта отпразднуют День государственного флага в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Как сообщили в пресс-службе организации, они установят десятки флагштоков, разместят тысячи флагов России на фасадах зданий, раздадут тысячи российских триколоров местным жителям, а также разместят стенды с государственной символикой в социальных объектах.Мастер-классы и граффитиУчастники молодежного президентского движения "Молодежка ОНФ" запустит в День государственного флага тысячи воздушных змеев в цветах триколора.Также члены организации нарисуют граффити на стенах зданий, проведут викторины для детей и нанесут участникам тематический аквагрим. Активисты "Единой России" и МГЕР также проведут викторину. Она пройдет в Саранске и будет посвящена истории появления российского флага. В Туле они сделают граффити "Это флаг моей страны", а в Великом Новгороде "пробегут с флагом по центральным улицам, передавая его из рук в руки, как олимпийский огонь", а также раздадут жителям ленты-триколоры.

https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html

https://ria.ru/20220821/kherson-1811082475.html

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https://ria.ru/20220819/molodezh-1810892914.html

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Максим Горбачев

россия, день государственного флага россии, общество