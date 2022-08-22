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"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"

"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче" - РИА Новости, 22.08.2022

"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"

Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:00

2022-08-22T11:00

2022-08-22T15:39

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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый понедельник" Софьи Райзман, жюри выбрало его единогласно."Веселый понедельник" — лирическая комедия о любви и потреблении в эпоху пандемии. В ней рассказывается о Маше и Илье, которые живут в спальном районе и хотят спокойно провести долгожданный выходной. Но после одного импульсивного поступка все их планы меняются.За режиссуру на фестивале отметили Георгия Болдугерова. Он представил картину "Рыбалка" с Сергеем Гилевым. Это рассказ о мужчинах, которые отправляются на рыбалку, необычный микс уголовной хроники и романа воспитания. Они хотят отметить возвращение одного из них на волю по УДО и берут с собой малолетних сыновей. Дальше их вылазка на природу обрастает неожиданными происшествиями."Здесь прекрасные актерские работы, необычная история, и все это про нас, понятная всем история, — рассказала Пересильд. — Это грустно, смешно и по-русски парадоксально."Спецприза жюри удостоилась комедия о человеческой непредсказуемости "Слезы капали в Фо-Бо" Сергея Филатова."Это история про нашего брата-артиста", — прокомментировал Александр Робак, объявляя победителя.В фильме рассказывается про артистку (Софья Александрович), которая не получает ролей в театре и устраивается работать в "холодных продажах" по телефону. Там она знакомится с брутальным гангстером Черепом, влюбленным в девушку своего босса. Их разговоры обогащают каждого из них, но вовсе не финансово.Приз за сценарий получил Виталий Дудник. Картина с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась" — сатира про начинающего режиссера, который вынужден согласиться с комментариями продюсера, чтобы снять свой дебютный фильм. Пока герой вносит исправления в текст, в его жизни начинает происходить что-то странное: он перестает слышать нецензурную брать, видеть неприличные жесты, его привычный мир становится одой конформизму и цензурному ханжеству.За лучшую операторскую работу отметили меланхоличный мистический триллер "Калачакра" про айтишника, который отправляется в командировку, но в пути теряет сознание и просыпается в таинственной безлюдной глуши. После этого его задачей становится поиск себя настоящего.Специальный диплом за "арт-трэш проект" получила картина "Красная заря" Евгения Доброродного. Это смесь слэшера и гиперреализма: главный герой отправляется на поиски незнакомого ему человека, и все это происходит на фоне идиллических пейзажей.Российский "Интерстеллар"Лучшей анимационной работой стал проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова.Анфиногентов также удостоился премии специального жюри (в которое вошли призеры "Короче" прошлых лет).Эту анимационную фантастику уже называют российский ответом "Интерстеллару". В ней рассказывается про загадочную аварию, из-за которой космический корабль с пилотом на борту уносит в глубины космоса. Одинокий космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.Важная особенность проекта в том, что он был создан одним (не считая озвучания) человеком.Победителей фестиваля определило жюри основной программы: Юлия Пересильд и Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников, а также Владимир Мункуев, Сергей Астахов, Ситора Алиева.Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, кинофестиваль, калининград, юлия пересильд, жора крыжовников, сергей филатов, кино и сериалы, что посмотреть