"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый понедельник" Софьи Райзман, жюри выбрало его единогласно."Веселый понедельник" — лирическая комедия о любви и потреблении в эпоху пандемии. В ней рассказывается о Маше и Илье, которые живут в спальном районе и хотят спокойно провести долгожданный выходной. Но после одного импульсивного поступка все их планы меняются.За режиссуру на фестивале отметили Георгия Болдугерова. Он представил картину "Рыбалка" с Сергеем Гилевым. Это рассказ о мужчинах, которые отправляются на рыбалку, необычный микс уголовной хроники и романа воспитания. Они хотят отметить возвращение одного из них на волю по УДО и берут с собой малолетних сыновей. Дальше их вылазка на природу обрастает неожиданными происшествиями."Здесь прекрасные актерские работы, необычная история, и все это про нас, понятная всем история, — рассказала Пересильд. — Это грустно, смешно и по-русски парадоксально."Спецприза жюри удостоилась комедия о человеческой непредсказуемости "Слезы капали в Фо-Бо" Сергея Филатова."Это история про нашего брата-артиста", — прокомментировал Александр Робак, объявляя победителя.В фильме рассказывается про артистку (Софья Александрович), которая не получает ролей в театре и устраивается работать в "холодных продажах" по телефону. Там она знакомится с брутальным гангстером Черепом, влюбленным в девушку своего босса. Их разговоры обогащают каждого из них, но вовсе не финансово.Приз за сценарий получил Виталий Дудник. Картина с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась" — сатира про начинающего режиссера, который вынужден согласиться с комментариями продюсера, чтобы снять свой дебютный фильм. Пока герой вносит исправления в текст, в его жизни начинает происходить что-то странное: он перестает слышать нецензурную брать, видеть неприличные жесты, его привычный мир становится одой конформизму и цензурному ханжеству.За лучшую операторскую работу отметили меланхоличный мистический триллер "Калачакра" про айтишника, который отправляется в командировку, но в пути теряет сознание и просыпается в таинственной безлюдной глуши. После этого его задачей становится поиск себя настоящего.Специальный диплом за "арт-трэш проект" получила картина "Красная заря" Евгения Доброродного. Это смесь слэшера и гиперреализма: главный герой отправляется на поиски незнакомого ему человека, и все это происходит на фоне идиллических пейзажей.Российский "Интерстеллар"Лучшей анимационной работой стал проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова.Анфиногентов также удостоился премии специального жюри (в которое вошли призеры "Короче" прошлых лет).Эту анимационную фантастику уже называют российский ответом "Интерстеллару". В ней рассказывается про загадочную аварию, из-за которой космический корабль с пилотом на борту уносит в глубины космоса. Одинокий космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.Важная особенность проекта в том, что он был создан одним (не считая озвучания) человеком.Победителей фестиваля определило жюри основной программы: Юлия Пересильд и Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников, а также Владимир Мункуев, Сергей Астахов, Ситора Алиева.Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.
КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый понедельник" Софьи Райзман, жюри выбрало его единогласно.
"У нас не было споров, была дискуссия, — рассказала РИА Новости Юлия Пересильд. — Хотя выбор всегда трудный, особенно когда это молодые кинематографисты и ты не хочешь никого обидеть. Хочется, чтобы они продолжили свое дело."
"Веселый понедельник" — лирическая комедия о любви и потреблении в эпоху пандемии. В ней рассказывается о Маше и Илье, которые живут в спальном районе и хотят спокойно провести долгожданный выходной. Но после одного импульсивного поступка все их планы меняются.
За режиссуру на фестивале отметили Георгия Болдугерова. Он представил картину "Рыбалка" с Сергеем Гилевым. Это рассказ о мужчинах, которые отправляются на рыбалку, необычный микс уголовной хроники и романа воспитания. Они хотят отметить возвращение одного из них на волю по УДО и берут с собой малолетних сыновей. Дальше их вылазка на природу обрастает неожиданными происшествиями.
"Здесь прекрасные актерские работы, необычная история, и все это про нас, понятная всем история, — рассказала Пересильд. — Это грустно, смешно и по-русски парадоксально."
Спецприза жюри удостоилась комедия о человеческой непредсказуемости "Слезы капали в Фо-Бо" Сергея Филатова.
"Это история про нашего брата-артиста", — прокомментировал Александр Робак, объявляя победителя.
В фильме рассказывается про артистку (Софья Александрович), которая не получает ролей в театре и устраивается работать в "холодных продажах" по телефону. Там она знакомится с брутальным гангстером Черепом, влюбленным в девушку своего босса. Их разговоры обогащают каждого из них, но вовсе не финансово.
Приз за сценарий получил Виталий Дудник. Картина с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась" — сатира про начинающего режиссера, который вынужден согласиться с комментариями продюсера, чтобы снять свой дебютный фильм. Пока герой вносит исправления в текст, в его жизни начинает происходить что-то странное: он перестает слышать нецензурную брать, видеть неприличные жесты, его привычный мир становится одой конформизму и цензурному ханжеству.
За лучшую операторскую работу отметили меланхоличный мистический триллер "Калачакра" про айтишника, который отправляется в командировку, но в пути теряет сознание и просыпается в таинственной безлюдной глуши. После этого его задачей становится поиск себя настоящего.
Специальный диплом за "арт-трэш проект" получила картина "Красная заря" Евгения Доброродного. Это смесь слэшера и гиперреализма: главный герой отправляется на поиски незнакомого ему человека, и все это происходит на фоне идиллических пейзажей.
Российский "Интерстеллар"
Лучшей анимационной работой стал проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова.
"Практически в каждом фильме на фестивале было что-то, достойное зависти, — признался Жора Крыжовников, вручая награду. — Такое ощущение, что у российского кино есть надежда, и это вы."
Анфиногентов также удостоился премии специального жюри (в которое вошли призеры "Короче" прошлых лет).
Эту анимационную фантастику уже называют российский ответом "Интерстеллару". В ней рассказывается про загадочную аварию, из-за которой космический корабль с пилотом на борту уносит в глубины космоса. Одинокий космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.
Важная особенность проекта в том, что он был создан одним (не считая озвучания) человеком.
"Моими референсами были фильмы Marvel, — рассказал режиссер РИА Новости. — Реализация проекта заняла около восьми месяцев, анимацию я делал вручную. Для меня это был творческий вызов."
Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде
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Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде
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