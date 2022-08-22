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"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче" - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220822/festival-1811213734.html
"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"
"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче" - РИА Новости, 22.08.2022
"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"
Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:00
2022-08-22T15:39
культура
новости культуры
кинофестиваль
калининград
юлия пересильд
жора крыжовников
сергей филатов
кино и сериалы
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый понедельник" Софьи Райзман, жюри выбрало его единогласно."Веселый понедельник" — лирическая комедия о любви и потреблении в эпоху пандемии. В ней рассказывается о Маше и Илье, которые живут в спальном районе и хотят спокойно провести долгожданный выходной. Но после одного импульсивного поступка все их планы меняются.За режиссуру на фестивале отметили Георгия Болдугерова. Он представил картину "Рыбалка" с Сергеем Гилевым. Это рассказ о мужчинах, которые отправляются на рыбалку, необычный микс уголовной хроники и романа воспитания. Они хотят отметить возвращение одного из них на волю по УДО и берут с собой малолетних сыновей. Дальше их вылазка на природу обрастает неожиданными происшествиями."Здесь прекрасные актерские работы, необычная история, и все это про нас, понятная всем история, — рассказала Пересильд. — Это грустно, смешно и по-русски парадоксально."Спецприза жюри удостоилась комедия о человеческой непредсказуемости "Слезы капали в Фо-Бо" Сергея Филатова."Это история про нашего брата-артиста", — прокомментировал Александр Робак, объявляя победителя.В фильме рассказывается про артистку (Софья Александрович), которая не получает ролей в театре и устраивается работать в "холодных продажах" по телефону. Там она знакомится с брутальным гангстером Черепом, влюбленным в девушку своего босса. Их разговоры обогащают каждого из них, но вовсе не финансово.Приз за сценарий получил Виталий Дудник. Картина с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась" — сатира про начинающего режиссера, который вынужден согласиться с комментариями продюсера, чтобы снять свой дебютный фильм. Пока герой вносит исправления в текст, в его жизни начинает происходить что-то странное: он перестает слышать нецензурную брать, видеть неприличные жесты, его привычный мир становится одой конформизму и цензурному ханжеству.За лучшую операторскую работу отметили меланхоличный мистический триллер "Калачакра" про айтишника, который отправляется в командировку, но в пути теряет сознание и просыпается в таинственной безлюдной глуши. После этого его задачей становится поиск себя настоящего.Специальный диплом за "арт-трэш проект" получила картина "Красная заря" Евгения Доброродного. Это смесь слэшера и гиперреализма: главный герой отправляется на поиски незнакомого ему человека, и все это происходит на фоне идиллических пейзажей.Российский "Интерстеллар"Лучшей анимационной работой стал проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова.Анфиногентов также удостоился премии специального жюри (в которое вошли призеры "Короче" прошлых лет).Эту анимационную фантастику уже называют российский ответом "Интерстеллару". В ней рассказывается про загадочную аварию, из-за которой космический корабль с пилотом на борту уносит в глубины космоса. Одинокий космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.Важная особенность проекта в том, что он был создан одним (не считая озвучания) человеком.Победителей фестиваля определило жюри основной программы: Юлия Пересильд и Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников, а также Владимир Мункуев, Сергей Астахов, Ситора Алиева.Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.
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новости культуры, кинофестиваль, калининград, юлия пересильд, жора крыжовников, сергей филатов, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, кинофестиваль, Калининград, Юлия Пересильд, Жора Крыжовников, Сергей Филатов, Кино и сериалы, что посмотреть
11:00 22.08.2022 (обновлено: 15:39 22.08.2022)
 
"Веселый понедельник" и российский "Интерстеллар" стали лауреатами "Короче"

Жюри объявило победителей X фестиваля короткометражного кино "Короче"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде
Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Картины про непредсказуемые выходные, полет в космос и рыбалку стали лауреатами X фестиваля короткометражного кино "Короче". Лучшим фильмом признали "Веселый понедельник" Софьи Райзман, жюри выбрало его единогласно.

"У нас не было споров, была дискуссия, — рассказала РИА Новости Юлия Пересильд. — Хотя выбор всегда трудный, особенно когда это молодые кинематографисты и ты не хочешь никого обидеть. Хочется, чтобы они продолжили свое дело."

"Веселый понедельник" — лирическая комедия о любви и потреблении в эпоху пандемии. В ней рассказывается о Маше и Илье, которые живут в спальном районе и хотят спокойно провести долгожданный выходной. Но после одного импульсивного поступка все их планы меняются.
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Веселый понедельник"

Кадр из фильма Веселый понедельник
1 из 3

Кадр из фильма "Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

"Веселый понедельник"

Кадр из фильма Веселый понедельник
2 из 3

"Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Сцена из фильма "Веселый понедельник"

Кадр из фильма Веселый понедельник
3 из 3

Сцена из фильма "Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 3

Кадр из фильма "Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
2 из 3

"Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
3 из 3

Сцена из фильма "Веселый понедельник"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
За режиссуру на фестивале отметили Георгия Болдугерова. Он представил картину "Рыбалка" с Сергеем Гилевым. Это рассказ о мужчинах, которые отправляются на рыбалку, необычный микс уголовной хроники и романа воспитания. Они хотят отметить возвращение одного из них на волю по УДО и берут с собой малолетних сыновей. Дальше их вылазка на природу обрастает неожиданными происшествиями.
"Здесь прекрасные актерские работы, необычная история, и все это про нас, понятная всем история, — рассказала Пересильд. — Это грустно, смешно и по-русски парадоксально."
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Герой фильма "Рыбалка"

Кадр из фильма Рыбалка
1 из 3

Герой фильма "Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Рыбалка"

Кадр из фильма Рыбалка
2 из 3

Кадр из фильма "Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

"Рыбалка"

Кадр из фильма Рыбалка
3 из 3

"Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 3

Герой фильма "Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
2 из 3

Кадр из фильма "Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
3 из 3

"Рыбалка"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
Спецприза жюри удостоилась комедия о человеческой непредсказуемости "Слезы капали в Фо-Бо" Сергея Филатова.
"Это история про нашего брата-артиста", — прокомментировал Александр Робак, объявляя победителя.
В фильме рассказывается про артистку (Софья Александрович), которая не получает ролей в театре и устраивается работать в "холодных продажах" по телефону. Там она знакомится с брутальным гангстером Черепом, влюбленным в девушку своего босса. Их разговоры обогащают каждого из них, но вовсе не финансово.
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Героиня фильма "Слезы капали в Фо-Бо" (Софья Александрович)

Кадр из фильма Слезы капали в Фо-Бо
1 из 3

Героиня фильма "Слезы капали в Фо-Бо" (Софья Александрович)

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Слезы капали в Фо-Бо"

Кадр из фильма Слезы капали в Фо-Бо
2 из 3

Кадр из фильма "Слезы капали в Фо-Бо"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

"Слезы капали в Фо-Бо"

Кадр из фильма Слезы капали в Фо-Бо
3 из 3

"Слезы капали в Фо-Бо"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 3

Героиня фильма "Слезы капали в Фо-Бо" (Софья Александрович)

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
2 из 3

Кадр из фильма "Слезы капали в Фо-Бо"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
3 из 3

"Слезы капали в Фо-Бо"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
Приз за сценарий получил Виталий Дудник. Картина с Константином Хабенским "Как с Максимом х(пип)ня случилась" — сатира про начинающего режиссера, который вынужден согласиться с комментариями продюсера, чтобы снять свой дебютный фильм. Пока герой вносит исправления в текст, в его жизни начинает происходить что-то странное: он перестает слышать нецензурную брать, видеть неприличные жесты, его привычный мир становится одой конформизму и цензурному ханжеству.
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Как с Максимом х(пип)ня случилась"

Кадр из фильма Как с Максимом х(пип)ня случилась.
1 из 1

Кадр из фильма "Как с Максимом х(пип)ня случилась"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 1

Кадр из фильма "Как с Максимом х(пип)ня случилась"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
За лучшую операторскую работу отметили меланхоличный мистический триллер "Калачакра" про айтишника, который отправляется в командировку, но в пути теряет сознание и просыпается в таинственной безлюдной глуши. После этого его задачей становится поиск себя настоящего.
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

"Красная Заря"

Кадр из фильма Красная Заря
1 из 4

"Красная Заря"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Красная Заря"

Кадр из фильма Красная Заря
2 из 4

Кадр из фильма "Красная Заря"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Фильм "Калачакра"

Кадр из фильма Калачакра
3 из 4

Фильм "Калачакра"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Калачакра"

Кадр из фильма Калачакра
4 из 4

Кадр из фильма "Калачакра"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 4

"Красная Заря"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
2 из 4

Кадр из фильма "Красная Заря"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
3 из 4

Фильм "Калачакра"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
4 из 4

Кадр из фильма "Калачакра"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
Специальный диплом за "арт-трэш проект" получила картина "Красная заря" Евгения Доброродного. Это смесь слэшера и гиперреализма: главный герой отправляется на поиски незнакомого ему человека, и все это происходит на фоне идиллических пейзажей.

Российский "Интерстеллар"

Лучшей анимационной работой стал проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова.
"Практически в каждом фильме на фестивале было что-то, достойное зависти, — признался Жора Крыжовников, вручая награду. — Такое ощущение, что у российского кино есть надежда, и это вы."
Анфиногентов также удостоился премии специального жюри (в которое вошли призеры "Короче" прошлых лет).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Сергей Анфиногентов, получивший награду в номинациях "Лучшая анимационная работа" и "Выбор специального жюри" за фильм "Унесённый в звёздную глубину"

Режиссёр Сергей Анфиногентов, получивший награду в номинациях Лучшая анимационная работа на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
1 из 4

Режиссер Сергей Анфиногентов, получивший награду в номинациях "Лучшая анимационная работа" и "Выбор специального жюри" за фильм "Унесённый в звёздную глубину"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Кадр из фильма "Унесенный в звездную глубину"

Кадр из фильма Унесенный в звездную глубину
2 из 4

Кадр из фильма "Унесенный в звездную глубину"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

"Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова

Кадр из фильма Унесенный в звездную глубину
3 из 4

"Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
© Пресс-служба фестиваля "Короче"

Фрагмент из фильма "Унесенный в звездную глубину"

Кадр из фильма Унесенный в звездную глубину
4 из 4

Фрагмент из фильма "Унесенный в звездную глубину"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
1 из 4

Режиссер Сергей Анфиногентов, получивший награду в номинациях "Лучшая анимационная работа" и "Выбор специального жюри" за фильм "Унесённый в звёздную глубину"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Кадр из фильма "Унесенный в звездную глубину"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
3 из 4

"Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
4 из 4

Фрагмент из фильма "Унесенный в звездную глубину"

© Пресс-служба фестиваля "Короче"
Эту анимационную фантастику уже называют российский ответом "Интерстеллару". В ней рассказывается про загадочную аварию, из-за которой космический корабль с пилотом на борту уносит в глубины космоса. Одинокий космонавт начинает видеть аномальные явления, недоступные глазу обычного землянина.
Важная особенность проекта в том, что он был создан одним (не считая озвучания) человеком.
"Моими референсами были фильмы Marvel, — рассказал режиссер РИА Новости. — Реализация проекта заняла около восьми месяцев, анимацию я делал вручную. Для меня это был творческий вызов."
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд выступает на X юбилейном фестивале короткометражного кино Короче в Калининграде
1 из 7

Актриса Юлия Пересильд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде

Генеральный продюсер фестиваля Короче Екатерина Ванаг, владелец фестиваля Короче Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля Короче Лилия Классен
2 из 7

Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
3 из 7

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия фестиваля

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
4 из 7

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия фестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на церемонии закрытия фестиваля "Короче"

Актриса, модель, вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
5 из 7

Вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на церемонии закрытия фестиваля "Короче"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Награды X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче"

Награды X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче пред началом церемонии закрытия в Калининграде
6 из 7

Награды X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зрители на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

Зрители на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
7 из 7

Зрители на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Актриса Юлия Пересильд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Генеральный продюсер фестиваля "Короче" Екатерина Ванаг, владелец фестиваля "Короче" Антон Калинкин и креативный продюсер фестиваля "Короче" Лилия Классен (слева направо) на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия фестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Вице-мисс Россия 2009 года Светлана Степанковская на церемонии закрытия фестиваля "Короче"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Награды X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Зрители на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Победителей фестиваля определило жюри основной программы: Юлия Пересильд и Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников, а также Владимир Мункуев, Сергей Астахов, Ситора Алиева.
Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно в нем принимают участие более 1,5 тысячи работ.
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