05:18 22.08.2022 (обновлено: 11:18 22.08.2022)
Дегтярев: "Рок над Амуром" в Хабаровске собрал порядка 50 тысяч зрителей
Губернатор Дегтярев: "Рок над Амуром" в Хабаровске собрал порядка 50 тысяч зрителей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на фестивале "Рок над Амуром" в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на фестивале "Рок над Амуром" в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Фестиваль "Рок над Амуром", прошедший в Хабаровске во второй раз, собрал порядка 50 тысяч зрителей, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Новый масштабный фестиваль "Рок над Амуром" придумал глава региона будучи еще в должности врио губернатора Хабаровского края в 2020 году. Первое мероприятие состоялось 2 октября прошлого года внутри спортивного комплекса для игр по хоккею с мячом - арены "Ерофей" из-за ограничений по коронавирусу. Хедлайнерами выступили лидер группы "Смысловые Галлюцинации" Сергей Бобунец, Пелагея и Вячеслав Бутусов, представивший спецпрограмму с лучшими хитами группы Nautilus Pompilius. На одной сцене со звездами сыграли перспективные дальневосточные коллективы: "Двадцать", "Братство бобра" и "КАМNИ".
"Рок над Амуром" стал доброй традицией Хабаровского края. Фестиваль на открытой площадке собрал почти 50 тысяч любителей живой музыки! 160 дальневосточных групп боролись, чтобы получить возможность выступить на одной сцене с рок-звездами. Это на 60 заявок больше, чем в 2021-м году. Организаторы даже увеличили количество финалистов – четыре вместо трех. Победителем Фестиваля стала группа "Сезон Dождей" из Улан-Удэ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяФестиваль "Рок над Амуром" в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Фестиваль "Рок над Амуром" в Хабаровске
Жюри оргкомитета подвело итоги фестиваля перед многотысячной публикой. За первенство также боролись хабаровские Barlama и Battle Nuggets, hehehe из Владивостока.
Мероприятие, звездными гостями которого стали "Чиж & Co", "КняZz" (Андрей Князев), "Сурганова и Оркестр" состоялось в минувшее воскресенье в Хабаровске на площадке перед ареной "Ерофей". Выступили и хабаровские Starkillers, "Двадцать" - лучшая группа рок-фестиваля 2021 года, а также другие коллективы со всего Дальнего Востока.
Ранее губернатор рассказал, что победители первого дальневосточного фестиваля "Рок над Амуром" выпустили в этом году мини-альбом "XX". Хабаровская рок-группа "Двадцать" работала над созданием пластинки вместе с известным саунд-продюссером Андреем Самсоновым, в послужном списке которого сотрудничество с Ником Кейвом, Бликсой Баргельдом, группой Laibach, а также несколькими десятками российский артистов, включая Вячеслава Бутусова и многих других, уточнял Дегтярев.
В этом году "Сезон Dождей" забрал главный приз – запись собственного мини-альбома (ЕР) при участии известного саунд-продюсера.
"И я считаю, что фестивалю пора выходить за рамки региона, нужно делать конкурс всероссийским. Уверен, Хабаровск станет столицей современного рока", - заключил губернатор.
По мнению местных экспертов, руководству Хабаровского края удалось организовать "по-настоящему востребованное дальневосточниками мероприятие, создав мощный культурный и туристический бренд". С каждым годом число участников и зрителей "Рока на Амуре" растет. Это часть системной и методичной работы по возращению региону столичного статуса, ведь уже сейчас здесь проводятся культурные мероприятия макрорегионального уровня, отметили в правительстве региона.
В Хабаровском крае до 2026 года реализуется пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей" и "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Фестиваль "Рок над Амуром" вошел в опорный проект инициативы "Край комфортного проживания" - "Культурные гастроли" (в том числе в него входит проведение фестивалей бардовской песни и классической музыки).