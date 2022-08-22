https://ria.ru/20220822/festival-1811187058.html

Дегтярев: "Рок над Амуром" в Хабаровске собрал порядка 50 тысяч зрителей

Дегтярев: "Рок над Амуром" в Хабаровске собрал порядка 50 тысяч зрителей - РИА Новости, 22.08.2022

Дегтярев: "Рок над Амуром" в Хабаровске собрал порядка 50 тысяч зрителей

Фестиваль "Рок над Амуром", прошедший в Хабаровске во второй раз, собрал порядка 50 тысяч зрителей, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:18

2022-08-22T05:18

2022-08-22T11:18

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ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Фестиваль "Рок над Амуром", прошедший в Хабаровске во второй раз, собрал порядка 50 тысяч зрителей, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Новый масштабный фестиваль "Рок над Амуром" придумал глава региона будучи еще в должности врио губернатора Хабаровского края в 2020 году. Первое мероприятие состоялось 2 октября прошлого года внутри спортивного комплекса для игр по хоккею с мячом - арены "Ерофей" из-за ограничений по коронавирусу. Хедлайнерами выступили лидер группы "Смысловые Галлюцинации" Сергей Бобунец, Пелагея и Вячеслав Бутусов, представивший спецпрограмму с лучшими хитами группы Nautilus Pompilius. На одной сцене со звездами сыграли перспективные дальневосточные коллективы: "Двадцать", "Братство бобра" и "КАМNИ".Жюри оргкомитета подвело итоги фестиваля перед многотысячной публикой. За первенство также боролись хабаровские Barlama и Battle Nuggets, hehehe из Владивостока.Мероприятие, звездными гостями которого стали "Чиж & Co", "КняZz" (Андрей Князев), "Сурганова и Оркестр" состоялось в минувшее воскресенье в Хабаровске на площадке перед ареной "Ерофей". Выступили и хабаровские Starkillers, "Двадцать" - лучшая группа рок-фестиваля 2021 года, а также другие коллективы со всего Дальнего Востока.Ранее губернатор рассказал, что победители первого дальневосточного фестиваля "Рок над Амуром" выпустили в этом году мини-альбом "XX". Хабаровская рок-группа "Двадцать" работала над созданием пластинки вместе с известным саунд-продюссером Андреем Самсоновым, в послужном списке которого сотрудничество с Ником Кейвом, Бликсой Баргельдом, группой Laibach, а также несколькими десятками российский артистов, включая Вячеслава Бутусова и многих других, уточнял Дегтярев.В этом году "Сезон Dождей" забрал главный приз – запись собственного мини-альбома (ЕР) при участии известного саунд-продюсера."И я считаю, что фестивалю пора выходить за рамки региона, нужно делать конкурс всероссийским. Уверен, Хабаровск станет столицей современного рока", - заключил губернатор.По мнению местных экспертов, руководству Хабаровского края удалось организовать "по-настоящему востребованное дальневосточниками мероприятие, создав мощный культурный и туристический бренд". С каждым годом число участников и зрителей "Рока на Амуре" растет. Это часть системной и методичной работы по возращению региону столичного статуса, ведь уже сейчас здесь проводятся культурные мероприятия макрорегионального уровня, отметили в правительстве региона.В Хабаровском крае до 2026 года реализуется пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей" и "Край притяжения. Туризм в удовольствие". Фестиваль "Рок над Амуром" вошел в опорный проект инициативы "Край комфортного проживания" - "Культурные гастроли" (в том числе в него входит проведение фестивалей бардовской песни и классической музыки).

https://ria.ru/20220808/turpotok-1807931859.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

хабаровск, общество