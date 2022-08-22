https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html

Таллин не стал опровергать заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк в Эстонию

Таллин не стал опровергать заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк в Эстонию - РИА Новости, 22.08.2022

Таллин не стал опровергать заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк в Эстонию

Министерство иностранных дел Эстонии, комментируя заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:54

2022-08-22T22:54

2022-08-22T22:57

в мире

дарья дугина

урмас рейнсалу

россия

эстония

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии, комментируя заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не стало его опровергать, при этом факт пересечения Вовк российско-эстонской границы зафиксирован на видео.ФСБ в понедельник показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как выезжает в Эстонию. Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России."Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал в понедельник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.По его словам, Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию, за ее поддержку Украины.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/gosdep-1811439700.html

https://ria.ru/20220822/estoniya-1811441334.html

россия

эстония

украина

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в мире, дарья дугина, урмас рейнсалу, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной