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Минпромторг готовит исключения для въезда грузовиков из ЕС

Минпромторг готовит исключения для въезда грузовиков из ЕС - РИА Новости, 22.08.2022

Минпромторг готовит исключения для въезда грузовиков из ЕС

Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами после того, как будет введен запрет на их проезд в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:08

2022-08-22T20:08

2022-08-22T20:08

экономика

игорь караваев

денис мантуров

андрей белоусов

россия

белоруссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами после того, как будет введен запрет на их проезд в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Как следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, с которым ознакомилось РИА Новости, правительство РФ изучает возможность ограничения въезда на территорию страны для иностранных перевозчиков, а импорт, который они повезут, будет перегружаться на границе. Запрет может быть введен с 1 октября, следует из слов председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева. В апреле ЕС запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары."С учетом позиции промышленных предприятий и торговых организаций Минпромторгом России сформированы предложения в рамках своей компетенции по перечню товаров, характеристики которых исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе в связи с риском потери качественных характеристик. Например, под исключение планируется включить такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы", - прокомментировали тему в министерстве.Как в конце мая заявлял вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство поддерживает ограничения на въезд для европейских грузоперевозчиков по белорусскому сценарию, разрешив только перецепку. Тогда в ответ на пятый пакет санкций Белоруссия запретила въезд на свою территорию автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, кроме специальных пунктов пропуска, где осуществляются либо перегрузка груза, либо перецепка прицепа с товаром к другому тягачу.

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экономика, игорь караваев, денис мантуров, андрей белоусов, россия, белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз