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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:29

2022-08-22T07:29

2022-08-22T07:29

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил гостелеканал TRT Haber.Эрдоган ранее провел переговоры с российским лидером в Сочи и Зеленским во Львове."Кабинет министров собирается сегодня в Бештепе", - передал телеканал, отметив, что на встрече под председательством Эрдогана будут обсуждаться российско-украинский конфликт и "зерновой коридор". "Также будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", - говорилось в сообщении.Уточнялось, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика."Будут обсуждаться вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией. На заседании кабинета министров будет дана оценка контртеррористическим операциям на севере Ирака и в Сирии. Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации",- сообщил телеканал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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