СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
TRT Haber: Эрдоган 22 августа обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил гостелеканал TRT Haber.
"Кабинет министров собирается сегодня в Бештепе", - передал телеканал, отметив, что на встрече под председательством Эрдогана будут обсуждаться российско-украинский конфликт и "зерновой коридор". "Также будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", - говорилось в сообщении.
Уточнялось, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика.
"Будут обсуждаться вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией. На заседании кабинета министров будет дана оценка контртеррористическим операциям на севере Ирака и в Сирии. Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации",- сообщил телеканал.
19 августа, 12:03Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным