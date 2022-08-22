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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:29
2022-08-22T07:29
в мире
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украина
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил гостелеканал TRT Haber.Эрдоган ранее провел переговоры с российским лидером в Сочи и Зеленским во Львове."Кабинет министров собирается сегодня в Бештепе", - передал телеканал, отметив, что на встрече под председательством Эрдогана будут обсуждаться российско-украинский конфликт и "зерновой коридор". "Также будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", - говорилось в сообщении.Уточнялось, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика."Будут обсуждаться вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией. На заседании кабинета министров будет дана оценка контртеррористическим операциям на севере Ирака и в Сирии. Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации",- сообщил телеканал.
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в мире, турция, россия, украина
В мире, Турция, Россия, Украина
07:29 22.08.2022
 
СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

TRT Haber: Эрдоган 22 августа обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабмином детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Эрдоган ранее провел переговоры с российским лидером в Сочи и Зеленским во Львове.
"Кабинет министров собирается сегодня в Бештепе", - передал телеканал, отметив, что на встрече под председательством Эрдогана будут обсуждаться российско-украинский конфликт и "зерновой коридор". "Также будут обсуждаться события в экономике и последняя ситуация в контртеррористических операциях. Будут обсуждены переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским", - говорилось в сообщении.
Уточнялось, что одной из тем, которая выйдет на первый план, станет экономика.
"Будут обсуждаться вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией. На заседании кабинета министров будет дана оценка контртеррористическим операциям на севере Ирака и в Сирии. Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации",- сообщил телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:03
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