https://ria.ru/20220822/eksport-1811434120.html

Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья

Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья - РИА Новости, 22.08.2022

Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья

Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:20

2022-08-22T21:20

2022-08-22T21:20

экономика

здоровье - общество

марокко

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзором и Национальным управлением санитарной безопасности пищевой продукции Королевства Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Марокко: свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз, пищевых жиров и масел", - говорится в сообщении.Также получено право на поставки натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220819/kvota-1810663291.html

марокко

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, здоровье - общество, марокко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)