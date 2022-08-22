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Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья - РИА Новости, 22.08.2022
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Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья - РИА Новости, 22.08.2022
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья
Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:20
2022-08-22T21:20
экономика
здоровье - общество
марокко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзором и Национальным управлением санитарной безопасности пищевой продукции Королевства Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Марокко: свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз, пищевых жиров и масел", - говорится в сообщении.Также получено право на поставки натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных, добавили в ведомстве.
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марокко
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экономика, здоровье - общество, марокко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Марокко, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
21:20 22.08.2022
 
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья

Россельхознадзор: Россия получила право экспорта в Марокко некоторых видов животного сырья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзором и Национальным управлением санитарной безопасности пищевой продукции Королевства Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Марокко: свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз, пищевых жиров и масел", - говорится в сообщении.
Также получено право на поставки натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных, добавили в ведомстве.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоМароккоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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