https://ria.ru/20220822/eksport-1811434120.html
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья - РИА Новости, 22.08.2022
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья
Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:20
2022-08-22T21:20
2022-08-22T21:20
экономика
здоровье - общество
марокко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок определенных категорий российской животноводческой продукции в Марокко, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзором и Национальным управлением санитарной безопасности пищевой продукции Королевства Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Марокко: свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз, пищевых жиров и масел", - говорится в сообщении.Также получено право на поставки натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220819/kvota-1810663291.html
марокко
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, марокко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Марокко, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия будет экспортировать в Марокко некоторые виды животного сырья
Россельхознадзор: Россия получила право экспорта в Марокко некоторых видов животного сырья