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ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
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ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:56
2022-08-22T22:21
в мире
дарья дугина
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 22 авг - РИА Новости. ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, оон, стефан дюжаррик
В мире, Дарья Дугина, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, ООН, Стефан Дюжаррик
20:56 22.08.2022 (обновлено: 22:21 22.08.2022)
 
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

Представитель Дюжаррик: ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

© Фото : PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
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ООН, 22 авг - РИА Новости. ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", - сказал Дюжаррик.
Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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В миреДарья ДугинаРоссияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойООНСтефан Дюжаррик
 
 
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