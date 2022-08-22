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ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:56
2022-08-22T20:56
2022-08-22T22:21
в мире
дарья дугина
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подрыв автомобиля дарьи дугиной
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стефан дюжаррик
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ООН, 22 авг - РИА Новости. ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, оон, стефан дюжаррик
В мире, Дарья Дугина, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, ООН, Стефан Дюжаррик
20:56 22.08.2022 (обновлено: 22:21 22.08.2022)
ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной
Представитель Дюжаррик: ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной