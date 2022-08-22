https://ria.ru/20220822/dugina-1811431323.html

ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:56

2022-08-22T20:56

2022-08-22T22:21

в мире

дарья дугина

россия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

оон

стефан дюжаррик

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ООН, 22 авг - РИА Новости. ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811427679.html

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