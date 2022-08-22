https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html

ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:18

2022-08-22T17:18

2022-08-22T19:04

россия

происшествия

дарья дугина

эстония

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. В нем показано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.*Организация признана террористической и запрещена в России*

https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html

https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html

россия

эстония

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной 2022-08-22T17:18 true PT2M18S

"Она была в ВСУ, но в конторе" – сестра Натальи Вовк рассказала, чем занималась подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра. 2022-08-22T17:18 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, дарья дугина, эстония, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), александр дугин