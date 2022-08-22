https://ria.ru/20220822/dugina-1811368523.html
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:18
2022-08-22T17:18
2022-08-22T19:04
россия
происшествия
дарья дугина
эстония
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. В нем показано, как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.*Организация признана террористической и запрещена в России*
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html
https://ria.ru/20220822/estoniya-1811368430.html
россия
эстония
одинцовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
2022-08-22T17:18
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"Она была в ВСУ, но в конторе" – сестра Натальи Вовк рассказала, чем занималась подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной
Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк служила в украинских войсках, сообщила РИА Новости ее двоюродная сестра.
2022-08-22T17:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, дарья дугина, эстония, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), александр дугин
Россия, Происшествия, Дарья Дугина, Эстония, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Московская область (Подмосковье), Александр Дугин
17:18 22.08.2022 (обновлено: 19:04 22.08.2022)
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видео, как подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной въезжает в Россию