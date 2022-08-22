https://ria.ru/20220822/dugina-1811295530.html
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:11
2022-08-22T14:11
2022-08-22T21:36
в мире
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP. В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.Материалы расследования передали в Следственный комитет.Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, — военнослужащая националистического полка "Азов"*. В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства — философско-политического течения. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220821/kriminal-1811102636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
14:11 22.08.2022 (обновлено: 21:36 22.08.2022)
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
ФСБ раскрыла убийство журналистки Дугиной, его подготовили спецслужбы Украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства.
"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины
Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — говорится в релизе.
В ФСБ
уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию
23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.
Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP.
В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.
После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область
в Эстонию.
Материалы расследования передали в Следственный комитет.
Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, — военнослужащая националистического полка "Азов"*. В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.
Журналист и политолог Дарья Дугина
погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в в Одинцовском районе Подмосковья
. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства — философско-политического течения. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США
из-за событий на Украине
. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада
и Австралия
.
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
* Организация признана террористической и запрещена в России.