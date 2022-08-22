https://ria.ru/20220822/dugina-1811295530.html

ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:11

2022-08-22T14:11

2022-08-22T21:36

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811285177_0:78:2512:1491_1920x0_80_0_0_edb711ef3070872c8ee6b14a8afb1bbe.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил Центр общественных связей ведомства."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP. В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.Материалы расследования передали в Следственный комитет.Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, — военнослужащая националистического полка "Азов"*. В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Дарья Дугина — дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства — философско-политического течения. С марта 2015-го он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220821/kriminal-1811102636.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире