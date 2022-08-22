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За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач - РИА Новости, 22.08.2022
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За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач - РИА Новости, 22.08.2022
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач
Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:03
2022-08-22T14:03
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
александр дугин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."(Дугин - ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние – ред.) стабильно", — сообщили агентству.После гибели Дугиной возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
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одинцовский район
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происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, московская область (подмосковье), россия, александр дугин
Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Дугин
14:03 22.08.2022
 
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач

За философом Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач, состояние стабильное

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Дарья Дугина
Вчера, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
"(Дугин - ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние – ред.) стабильно", — сообщили агентству.
После гибели Дугиной возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 18:23
На телеканале "Царьград" предположили, кто мог убить Дарью Дугину
 
ПроисшествияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр Дугин
 
 
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