https://ria.ru/20220822/dugin-1811291220.html

За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач

За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач - РИА Новости, 22.08.2022

За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач

Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:03

2022-08-22T14:03

2022-08-22T14:03

происшествия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

одинцовский район

московская область (подмосковье)

россия

александр дугин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."(Дугин - ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние – ред.) стабильно", — сообщили агентству.После гибели Дугиной возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811141288.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, московская область (подмосковье), россия, александр дугин