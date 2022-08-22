https://ria.ru/20220822/dugin-1811291220.html
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач - РИА Новости, 22.08.2022
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач
Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:03
2022-08-22T14:03
2022-08-22T14:03
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
александр дугин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва машины, находится под наблюдением врача, состояние стабильное, сообщили РИА Новости его близкие.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."(Дугин - ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние – ред.) стабильно", — сообщили агентству.После гибели Дугиной возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811141288.html
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происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, одинцовский район, московская область (подмосковье), россия, александр дугин
Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Дугин
За Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач
За философом Дугиным, чья дочь погибла при взрыве, наблюдает врач, состояние стабильное