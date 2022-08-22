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В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
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В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель администрации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:43
2022-08-22T22:43
происшествия
уфа
екатеринбург
камышин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель администрации региона.Авария произошла на трассе "Волгоград - Сызрань"."По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, один скончался в ЦГБ Камышина", - сказал представитель ведомства. Еще шесть человек пострадали, трое из них дети. По предварительной информации, пострадавшие из Уфы и Екатеринбурга.По данным облздрава, в ЦГБ Камышина в настоящее время помощь получают четверо пострадавших, в том числе ребенок девяти лет. "Состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести", - уточнил он.Другие двое детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы.
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происшествия, уфа, екатеринбург, камышин
Происшествия, Уфа, Екатеринбург, Камышин
22:43 22.08.2022
 
В ДТП под Волгоградом погибли три человека

В ДТП на трассе "Волгоград — Сызрань" погибли три человека, еще шестеро пострадали

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель администрации региона.
Авария произошла на трассе "Волгоград - Сызрань".
"По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, один скончался в ЦГБ Камышина", - сказал представитель ведомства. Еще шесть человек пострадали, трое из них дети. По предварительной информации, пострадавшие из Уфы и Екатеринбурга.
По данным облздрава, в ЦГБ Камышина в настоящее время помощь получают четверо пострадавших, в том числе ребенок девяти лет. "Состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести", - уточнил он.
Другие двое детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы.
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ПроисшествияУфаЕкатеринбургКамышин
 
 
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