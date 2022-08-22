https://ria.ru/20220822/dtp-1811441522.html
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
Три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель администрации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:43
2022-08-22T22:43
2022-08-22T22:43
происшествия
уфа
екатеринбург
камышин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщил журналистам представитель администрации региона.Авария произошла на трассе "Волгоград - Сызрань"."По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, один скончался в ЦГБ Камышина", - сказал представитель ведомства. Еще шесть человек пострадали, трое из них дети. По предварительной информации, пострадавшие из Уфы и Екатеринбурга.По данным облздрава, в ЦГБ Камышина в настоящее время помощь получают четверо пострадавших, в том числе ребенок девяти лет. "Состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести", - уточнил он.Другие двое детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы.
https://ria.ru/20220731/dtp-1806198896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, екатеринбург, камышин
Происшествия, Уфа, Екатеринбург, Камышин
В ДТП под Волгоградом погибли три человека
В ДТП на трассе "Волгоград — Сызрань" погибли три человека, еще шестеро пострадали