https://ria.ru/20220822/dtp-1811250350.html
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека
Легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, столкнулся в понедельник в румынском уезде Сгибу с автопоездом, все, кто были в машине, погибли,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:33
2022-08-22T12:33
2022-08-22T12:33
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, столкнулся в понедельник в румынском уезде Сгибу с автопоездом, все, кто были в машине, погибли, сообщает агентство Аgerpres."Семья из уезда Алба, состоящая из ребенка в возрасте года и трех месяцев и его родителей, погибла в понедельник утром в результате несчастного случая на трассе DN7 Valea Oltului после того, как мужчина, находившийся за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд", - сообщает агентство.ДТП произошло на границе уездов Сибиу и Вылча. Движение на трассе было заблокировано. Причины столкновения установит дорожная полиция.
https://ria.ru/20220822/turtsiya-1811191872.html
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в мире, авто
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека
В Румынии при столкновении автопоезда и легковушки погибла семья из трех человек