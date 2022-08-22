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В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
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В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2022
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека
Легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, столкнулся в понедельник в румынском уезде Сгибу с автопоездом, все, кто были в машине, погибли,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:33
2022-08-22T12:33
в мире
авто
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, столкнулся в понедельник в румынском уезде Сгибу с автопоездом, все, кто были в машине, погибли, сообщает агентство Аgerpres."Семья из уезда Алба, состоящая из ребенка в возрасте года и трех месяцев и его родителей, погибла в понедельник утром в результате несчастного случая на трассе DN7 Valea Oltului после того, как мужчина, находившийся за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд", - сообщает агентство.ДТП произошло на границе уездов Сибиу и Вылча. Движение на трассе было заблокировано. Причины столкновения установит дорожная полиция.
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в мире, авто
В мире, Авто
12:33 22.08.2022
 
В Румынии в ДТП с участием автопоезда и легковушки погибли три человека

В Румынии при столкновении автопоезда и легковушки погибла семья из трех человек

© AFP 2022 / Petrut CalinescuМашина скорой помощи в Румынии
Машина скорой помощи в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Petrut Calinescu
Машина скорой помощи в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором ехала семья из трех человек, столкнулся в понедельник в румынском уезде Сгибу с автопоездом, все, кто были в машине, погибли, сообщает агентство Аgerpres.
"Семья из уезда Алба, состоящая из ребенка в возрасте года и трех месяцев и его родителей, погибла в понедельник утром в результате несчастного случая на трассе DN7 Valea Oltului после того, как мужчина, находившийся за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автопоезд", - сообщает агентство.
ДТП произошло на границе уездов Сибиу и Вылча. Движение на трассе было заблокировано. Причины столкновения установит дорожная полиция.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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