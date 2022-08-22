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СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли
СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли
Медики подтвердили гибель двух пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на скоростной автомагистрали в японском Нагое, угрозы жизни для остальных семи... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:17
2022-08-22T07:17
в мире
япония
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Медики подтвердили гибель двух пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на скоростной автомагистрали в японском Нагое, угрозы жизни для остальных семи пострадавших нет, сообщило агентство Киодо.Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск). Как сообщал, в свою очередь, телеканал NHK, после того, как автобус завалился на бок, транспортное средство загорелось. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание примерно через 30 минут. На кадрах телеканала, снятых с вертолета, видно, что автобус выгорел почти полностью.Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в ДТП вместе с автобусом.В результате инцидента пострадали не менее 9 человек.В настоящее время часть скоростной автомагистрали, на которой произошло ДТП, перекрыта.Точных данных о том, сколько пассажиров находилось в момент инцидента в автобусе, нет. По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Обычно такие автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.Полиция полагает, что автобус перевернулся после того, как налетел на разделительное ограждение. Однако детали ДТП все еще уточняются.
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в мире, япония
В мире, Япония
07:17 22.08.2022
 
СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли

Kyodo: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в японском Нагое умерли

© РИА НовостиЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Медики подтвердили гибель двух пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на скоростной автомагистрали в японском Нагое, угрозы жизни для остальных семи пострадавших нет, сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск). Как сообщал, в свою очередь, телеканал NHK, после того, как автобус завалился на бок, транспортное средство загорелось. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание примерно через 30 минут. На кадрах телеканала, снятых с вертолета, видно, что автобус выгорел почти полностью.
Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в ДТП вместе с автобусом.
В результате инцидента пострадали не менее 9 человек.
В настоящее время часть скоростной автомагистрали, на которой произошло ДТП, перекрыта.
Точных данных о том, сколько пассажиров находилось в момент инцидента в автобусе, нет. По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Обычно такие автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.
Полиция полагает, что автобус перевернулся после того, как налетел на разделительное ограждение. Однако детали ДТП все еще уточняются.
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