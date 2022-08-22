04:12 22.08.2022 (обновлено: 09:31 22.08.2022)
Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел со стороны Красногоровки зафиксировали в 3:45.
"Выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Как передает корреспондент РИА Новости, под огнем, в частности, оказался район гипермаркета "Ашан". Попадание пришлось на склады, расположенные на кольцевой автостраде.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.