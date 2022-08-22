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Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/donetsk-1811185990.html
Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию
Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию
Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T04:12
2022-08-22T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел со стороны Красногоровки зафиксировали в 3:45.Как передает корреспондент РИА Новости, под огнем, в частности, оказался район гипермаркета "Ашан". Попадание пришлось на склады, расположенные на кольцевой автостраде.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
04:12 22.08.2022 (обновлено: 09:31 22.08.2022)
 
Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел со стороны Красногоровки зафиксировали в 3:45.

"Выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Как передает корреспондент РИА Новости, под огнем, в частности, оказался район гипермаркета "Ашан". Попадание пришлось на склады, расположенные на кольцевой автостраде.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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