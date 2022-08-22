https://ria.ru/20220822/donetsk-1811185990.html

Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию

Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска использовали при обстреле Донецка натовскую артиллерию

Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T04:12

2022-08-22T04:12

2022-08-22T09:31

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Рано утром украинские войска обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел со стороны Красногоровки зафиксировали в 3:45.Как передает корреспондент РИА Новости, под огнем, в частности, оказался район гипермаркета "Ашан". Попадание пришлось на склады, расположенные на кольцевой автостраде.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777. ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина