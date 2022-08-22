https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html

Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор

Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор - РИА Новости, 22.08.2022

Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор

Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:03

2022-08-22T23:03

2022-08-22T23:03

в мире

андрей ермак

анджей дуда

сергей лавров

польша

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_0:176:4000:2426_1920x0_80_0_0_c5480cfad2937aaea85d4a773b7692a9.jpg

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в Киеве.Он считает, что у Польши "нет другого выхода", кроме продолжения военной помощи Украине. "Другого выхода нет и другой польской политики. Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины – это также защита Польши", - заявил представитель президента Польши.Кумох прибыл в Киев по приглашению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который созвал совещание представителей так называемой "киевской инициативы". В нем приняли участие госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. "Это те страны, которые в этом году достигли огромного успеха, коим было завоевание для Украины статуса кандидата в члены Европейского союза, и государства, которые с самого начала поддерживали Украину в отношении поставок оружия, ее европейской перспективы, а также в вопросе санкций против России", – отметил представитель президента Польши.Он обратил внимание на физические возможности предоставления Украине вооружения. "Польская армия оказала Украине очень большую военную помощь, что не является большой тайной и о чем говорит президент Анджей Дуда. Однако, конечно, мы не бездонный мешок", - подчеркнул Кумох.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220822/kiberzaschita-1811323460.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей ермак, анджей дуда, сергей лавров, польша, россия, украина, нато