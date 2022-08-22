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Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор - РИА Новости, 22.08.2022
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Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор
Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор - РИА Новости, 22.08.2022
Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор
Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:03
2022-08-22T23:03
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ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в Киеве.Он считает, что у Польши "нет другого выхода", кроме продолжения военной помощи Украине. "Другого выхода нет и другой польской политики. Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины – это также защита Польши", - заявил представитель президента Польши.Кумох прибыл в Киев по приглашению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который созвал совещание представителей так называемой "киевской инициативы". В нем приняли участие госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. "Это те страны, которые в этом году достигли огромного успеха, коим было завоевание для Украины статуса кандидата в члены Европейского союза, и государства, которые с самого начала поддерживали Украину в отношении поставок оружия, ее европейской перспективы, а также в вопросе санкций против России", – отметил представитель президента Польши.Он обратил внимание на физические возможности предоставления Украине вооружения. "Польская армия оказала Украине очень большую военную помощь, что не является большой тайной и о чем говорит президент Анджей Дуда. Однако, конечно, мы не бездонный мешок", - подчеркнул Кумох.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, андрей ермак, анджей дуда, сергей лавров, польша, россия, украина, нато
В мире, Андрей Ермак, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Польша, Россия, Украина, НАТО
23:03 22.08.2022
 
Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор

Представитель президента Дуды: Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша и Украина разрабатывают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох журналистам в Киеве.
"Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит отношения друг с другом, но, прежде всего, Польша продолжает оказывать помощь Украине и будет продолжать эту помощь", - цитирует Кумоха агентство РАР.
Он считает, что у Польши "нет другого выхода", кроме продолжения военной помощи Украине. "Другого выхода нет и другой польской политики. Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины – это также защита Польши", - заявил представитель президента Польши.
Кумох прибыл в Киев по приглашению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который созвал совещание представителей так называемой "киевской инициативы". В нем приняли участие госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. "Это те страны, которые в этом году достигли огромного успеха, коим было завоевание для Украины статуса кандидата в члены Европейского союза, и государства, которые с самого начала поддерживали Украину в отношении поставок оружия, ее европейской перспективы, а также в вопросе санкций против России", – отметил представитель президента Польши.
Он обратил внимание на физические возможности предоставления Украине вооружения. "Польская армия оказала Украине очень большую военную помощь, что не является большой тайной и о чем говорит президент Анджей Дуда. Однако, конечно, мы не бездонный мешок", - подчеркнул Кумох.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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